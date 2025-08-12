Donnarumma confirma saída iminente do PSG após ser cortado por Luis Enrique

Topo

UDINE, ITÁLIA (Reuters) - Gianluigi Donnarumma confirmou sua iminente saída do Paris Saint-Germain depois de ter sido cortado do time pelo técnico Luis Enrique, que deixou o goleiro italiano fora da escalação da Supercopa da Uefa.

Donnarumma teve papel fundamental na campanha triunfante do PSG na última temporada, ajudando o clube a finalmente vencer a Liga dos Campeões pela primeira vez.

No entanto, o jogador de 26 anos, que se juntou ao clube em 2021, agora foi deixado de lado.

O PSG contratou o goleiro francês Lucas Chevalier no sábado, alimentando as especulações sobre o futuro de Donnarumma. Com um ano restante de contrato, o italiano agora está pronto para seguir em frente.

"Infelizmente, alguém decidiu que eu não posso mais fazer parte do grupo e contribuir para o sucesso da equipe", publicou Donnarumma nas redes sociais na terça-feira. "Estou decepcionado e desanimado."

A omissão do goleiro na equipe do PSG para enfrentar o Tottenham Hotspur na quarta-feira foi o foco principal da coletiva de imprensa do técnico.

"Essas são sempre decisões difíceis de tomar. Só posso dizer coisas boas sobre Gianluigi Donnarumma", disse Luis Enrique aos repórteres. 

"Ele é um dos melhores jogadores em sua posição, sem dúvida alguma. Ele é ainda melhor como pessoa, mas estávamos procurando um perfil diferente de goleiro.

"Tendo em mente o nível de Gianluigi Donnarumma e tudo o que ele deu ao clube, é claro que entendemos a situação, mas meu objetivo é melhorar a equipe e tentei fazer isso da melhor maneira possível."

É compreensível que os repórteres italianos estivessem mais preocupados com a situação de Donnarumma do que com a partida contra o Tottenham, mas o técnico do PSG logo se cansou do assunto.

"Não há mais perguntas sobre isso. A decisão é minha, a decisão é do clube e o clube me apoia", disse Luis Enrique. "Agora precisamos encontrar a melhor solução para todas as partes."

O próximo clube de Donnarumma ainda não foi decidido, e o goleiro gostaria de ter a chance de se despedir da torcida do PSG.

"Espero ter a oportunidade de olhar nos olhos dos torcedores do Parc des Princes mais uma vez e dizer adeus como deve ser feito", escreveu Donnarumma.

"Se isso não acontecer, quero que saibam que o apoio e o carinho de vocês significam muito para mim e eu nunca os esquecerei."

"Jogar por este clube e viver nesta cidade tem sido uma imensa honra. Obrigado, Paris."

MARQUINHOS: 'GRAÇAS A ELE CHEGAMOS À FINAL'

O capitão do PSG, Marquinhos, também falou sobre a situação de Donnarumma durante sua coletiva de imprensa.

"É sempre difícil. Estou aqui há 12 ou 13 anos e já vi outros jogadores passarem pela mesma situação", disse o zagueiro brasileiro.

"A vida é assim e o futebol é assim. Um dia eu também irei embora, espero que seja nas melhores condições possíveis, mas os jogadores vêm e vão e o clube permanece, os torcedores permanecem e a história permanece."

"Não sabemos se ele vai sair ou ficar. Se ele ficar, é claro que o receberemos de volta de braços abertos."

"Porque o que ele fez na última temporada foi incrível e foi graças a ele que chegamos à final e ganhamos o troféu. Mas se ele tiver que sair, nós lhe agradeceremos."

(Reportagem de Trevor Stynes)

