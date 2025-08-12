Deyverson projeta Fortaleza na Copa Libertadores: "Tenho muita certeza de que vamos chegar à final"

Na noite desta terça-feira, o Fortaleza recebe o Vélez Sarsfield, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Castelão. Mesmo vindo de uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, Deyverson acredita que a equipe pode ir longe na competição continental.

"Se chegou nas oitavas, pode chegar nas quartas, na semi, na final e ser campeão. Não tem essa coisa de: 'na nossa chave tem o Flamengo'. Somos capazes de chegar à final. Tenho muita certeza de que vamos chegar à final. Esse clube merece viver coisas grandes. Já viveu, mas merece viver muito mais. Uma final de Libertadores, ser campeão. Se está aqui, é porque pode chegar. Se está na Libertadores, é porque tem capacidade de chegar", disse Deyverson em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O Fortaleza chega para o duelo contra o Vélez com apenas uma vitória em 14 jogos. No último sábado, a equipe do técnico Renato Paiva foi goleada pelo Botafogo por 5 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão.

Com 15 pontos somados, o Fortaleza ocupa apenas a 18ª posição, três atrás do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

"A gente ficou num dia de luto depois dessa derrota. Não é desculpa por ter um jogador a menos. A gente poderia estar ligado em alguns detalhes que o treinador nos passa. Nós, jogadores, temos que chamar responsabilidade, saber que não foi um resultado bom, nem para nós, nem para o torcedor, que nos apoiou sempre", avaliou Deyverson.

Anunciado pelo Fortaleza no último mês de março, o atacante de 34 anos chegou à final da Copa Libertadores nas duas últimas edições que disputou. Em 2021, com a camisa do Palmeiras, Deyverson marcou o gol do título sobre o Flamengo, na prorrogação, por 2 a 1.

Pelo Atlético-MG, no ano passado, o jogador anotou quatro gols na competição continental, todos no mata-mata, e foi peça-chave na campanha do vice-campeonato do Galo.

Nesta temporada, Deyverson já disputou 24 jogos pelo Fortaleza, com cinco bolas na rede e uma assistência. Na Libertadores, foram dois gols anotados.

Fortaleza na Copa Libertadores

O Fortaleza garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores depois de terminar a fase de grupos na vice-liderança do grupo E, com oito pontos conquistados. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Diante do Vélez, o Leão do Pici busca superar sua melhor campanha na história da competição. Em 2022, a equipe cearense também foi até as oitavas de final, mas foi superada pelo Estudiantes pelo placar agregado de 4 a 1.

A partida da volta acontece na próxima terça-feira, às 19 horas, no Estádio José Amalfitani, na Argentina.

Antes disso, o Fortaleza visita o Fluminense neste sábado, às 16 horas, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor Carioca ocupa a 9ª posição, com 24 pontos.