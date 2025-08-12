Derrota amplia péssimo desempenho do Corinthians contra o Juventude fora de casa
O Corinthians perdeu para o Juventude na última segunda-feira, por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, onde não costuma ter vida fácil. A derrota ampliou o péssimo retrospecto da equipe paulista contra os jaconeros em Caxias do Sul.
De acordo com dados do Sofascore, o Corinthians venceu apenas um dos últimos onze jogos como visitante contra o Juventude disputados desde 2003. O clube acumulou no período sete derrotas e três empates, com direito a goleada histórica dos mandantes por 6 a 1, em 2003.
A solitária vitória aconteceu há 17 anos. Em 2008, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Timão bateu o Juventude por 2 a 1 no Alfredo Jaconi. Cristian e Morais marcaram para o Corinthians, enquanto Egídio anotou o gol dos gaúchos.
Além de ter ampliado o retrospecto ruim contra o adversário, o Alvinegro também viu o Juventude voltar a vencer no Brasileirão após quatro derrotas seguidas. Antes de vencer o Corinthians, a equipe jaconera perdeu para Cruzeiro, São Paulo, Bahia e Santos.
O time de Dorival Júnior tem a semana para descansar e se preparar para a 20ª rodada do Brasileiro. Neste sábado, o Timão recebe o Bahia, na Neo Química Arena, às 21h (de Brasília).
O Corinthians, que venceu apenas um dos últimos dez jogos na liga nacional, ocupa a 13ª colocação na tabela, com 22 pontos conquistados.