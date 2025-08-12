Decisivo, Rafael pega pênalti e valoriza empate do São Paulo na Libertadores: "Saímos de cabeça erguida"

O goleiro Rafael foi um dos principais personagens do empate sem gols do São Paulo contra o Atlético Nacional, no Estádio Atanasio Girardot, no jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. O time colombiano teve dois pênaltis a seu favor, mas desperdiçou ambos. Assim, o Tricolor conseguiu segurar a pressão e manteve o zero no placar.

"Acho que a palavra certa é valorizar. Valorizar a entrega e a dedicação. Jogo muito difícil, é oitavas de final de uma Libertadores, jogo fora de casa. Sabíamos da qualidade da equipe deles e da dificuldade que seria o jogo. Vão ter horas que teremos que nos defender e sofrer também. Essa competição vai exigir tudo de nós. Saímos daqui de cabeça erguida, corremos para caramba, nos dedicamos e temos mais 90 minutos para buscar a tão sonhada classificação às quartas", afirmou o goleiro em entrevista ao Paramount+.

O primeiro pênalti do Atlético Nacional foi marcado por toque de mão de Ferraresi. Cardona foi para a cobrança e chutou para fora, mas Rafael acertou o canto. Já na segunda cobrança, na etapa final, o goleiro do São Paulo escolheu o canto certo novamente e defendeu.

"Eu acabei esperando ele bater ali. Já estava falando com ele que eu ia esperar. No primeiro pênalti, eu já tinha acertado o canto, porque vi que ele ia bater no canto. No segundo também, acabei esperando um pouco, porque ele tinha a possibilidade de bater no meio, mas fui feliz para poder ajudar a equipe. Acho que o mérito é de todos. Lógico que gostaríamos muito de ter vencido, mas foi um jogo muito difícil e temos que valorizar o empate", concluiu Rafael.

Com o resultado, a decisão de quem avança às quartas de final da Libertadores ficou para o jogo de volta. Uma simples vitória coloca São Paulo ou Atlético Nacional na próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

São Paulo e Atlético Nacional voltam a ficar frente a frente no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O duelo decisivo acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Antes disso, porém, o São Paulo retorna aos gramados para um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Sport neste sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do torneio nacional.