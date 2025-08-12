Topo

Esporte

Decisivo, Rafael pega pênalti e valoriza empate do São Paulo na Libertadores: "Saímos de cabeça erguida"

12/08/2025 23h39

O goleiro Rafael foi um dos principais personagens do empate sem gols do São Paulo contra o Atlético Nacional, no Estádio Atanasio Girardot, no jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. O time colombiano teve dois pênaltis a seu favor, mas desperdiçou ambos. Assim, o Tricolor conseguiu segurar a pressão e manteve o zero no placar.

"Acho que a palavra certa é valorizar. Valorizar a entrega e a dedicação. Jogo muito difícil, é oitavas de final de uma Libertadores, jogo fora de casa. Sabíamos da qualidade da equipe deles e da dificuldade que seria o jogo. Vão ter horas que teremos que nos defender e sofrer também. Essa competição vai exigir tudo de nós. Saímos daqui de cabeça erguida, corremos para caramba, nos dedicamos e temos mais 90 minutos para buscar a tão sonhada classificação às quartas", afirmou o goleiro em entrevista ao Paramount+.

O primeiro pênalti do Atlético Nacional foi marcado por toque de mão de Ferraresi. Cardona foi para a cobrança e chutou para fora, mas Rafael acertou o canto. Já na segunda cobrança, na etapa final, o goleiro do São Paulo escolheu o canto certo novamente e defendeu.

"Eu acabei esperando ele bater ali. Já estava falando com ele que eu ia esperar. No primeiro pênalti, eu já tinha acertado o canto, porque vi que ele ia bater no canto. No segundo também, acabei esperando um pouco, porque ele tinha a possibilidade de bater no meio, mas fui feliz para poder ajudar a equipe. Acho que o mérito é de todos. Lógico que gostaríamos muito de ter vencido, mas foi um jogo muito difícil e temos que valorizar o empate", concluiu Rafael.

Com o resultado, a decisão de quem avança às quartas de final da Libertadores ficou para o jogo de volta. Uma simples vitória coloca São Paulo ou Atlético Nacional na próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

São Paulo e Atlético Nacional voltam a ficar frente a frente no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O duelo decisivo acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Antes disso, porém, o São Paulo retorna aos gramados para um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Sport neste sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do torneio nacional.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Torcidas de Atlético Nacional e São Paulo brigam após partida pela Libertadores

Crespo admite que São Paulo precisa melhorar para eliminar o Atlético Nacional na Libertadores

Sorte de campeão? Comentaristas analisam empate do SPFC na Libertadores

Palmeiras desembarca no Peru para jogo de ida das oitavas da Libertadores

Fluminense supera concorrência do São Paulo e acerta com Igor Rabello

Crespo isenta Cardona, parabeniza Rafael e diz que empate é bem-vindo

Lucas avalia condição física e comenta expectativa por titularidade na Libertadores: "Vamos ver"

Lula defende Abel Ferreira após críticas da torcida: 'Um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras'

Federação Paulista de Tênis anuncia programa de excelência para treinadores

São Paulo: Rafael revela o que falou para vencer duelo duplo de pênaltis

Atlético Nacional desperdiça dois pênaltis e São Paulo segura o empate pela Libertadores