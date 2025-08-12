'Cuidado, Corinthians': Colunistas alertam sobre situação no Brasileiro

O Corinthians vive situação preocupante no Brasileirão e precisa tomar cuidado com a aproximação da zona do rebaixamento, alertaram os colunistas Walter Casagrande e Danilo Lavieri no UOL News Esporte.

Nas últimas 10 partidas, o Timão venceu apenas uma, contra o Ceará. Com a derrota de ontem para o vice-lanterna Juventude, a equipe de Dorival Jr. caiu para a 13ª colocação.

Casão: Brasileirão é traiçoeiro, e Corinthians precisa ter cuidado

O Campeonato Brasileiro de pontos corridos precisa de equilíbrio e regularidade, e o Corinthians não tem regularidade. Aí vem a dúvida: 'Pô, como que atropela o Palmeiras na Copa do Brasil?' O Corinthians olha pro Palmeiras como final de Copa do Mundo, joga tudo, foca tudo que tem de desgaste, todo desgaste físico, psicológico, tudo, todas as armas que ele tem nos dois jogos contra o Palmeiras. E depois vai pro Brasileiro e volta ao normal. São cinco jogos que não ganha e não joga bem nenhuma partida.

O time do Corinthians é um time médio. Completo, consegue fazer algumas boas partidas, mas nenhuma partida que o Corinthians fez no ano foi próxima ao que ele fez contra o Palmeiras na Copa do Brasil, principalmente na segunda partida. Os dois jogos com o Palmeiras são uma coisa à parte, mesmo, de verdade. E não é porque é Copa do Brasil, ou Libertadores ou o que for. É porque o Corinthians encara o Palmeiras de uma forma diferente.

Talvez devesse ter um pouco mais de foco nesses jogos contra o Juventude, contra os outros times que ele vem jogando e não consegue vencer no Brasileirão. E precisa ficar atento mesmo -- o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. O Corinthians não vence há cinco jogos e não é que o Corinthians está caindo, é que os times do rebaixamento estão subindo. Santos, Corinthians, Grêmio e Vasco têm que tomar cuidado.

Casagrande

Lavieri: Lavieri teve atuação de quem briga contra o rebaixamento

Somando essa tabela que a gente viu na tela e o que o Corinthians jogou ontem, é pra lutar contra o rebaixamento. Eu sei que o Corinthians não é só isso, porque o Corinthians mostrou contra o Palmeiras que pode ser um time melhor, que pode ser um time que briga por outras coisas, mas o que o Corinthians jogou ontem contra o Juventude é pra brigar contra o rebaixamento. Foi muito, muito ruim a partida do Corinthians.

O que eu assisti ontem, eu fiquei olhando e falei: não é possível. Nem parecia a mesma equipe que há menos de uma semana estava no Allianz Parque ganhando do Palmeiras com certa tranquilidade.

Eu entendo que pode ter concentrado energia para jogar com o Palmeiras, entra um pouco desmotivado porque não é copa, porque não é o grande rival, joga contra o Juventude, que é o time lá de baixo, fora de casa, enfim. Mas realmente foi assustadora a atuação do Corinthians.

E aí você põe junto a possibilidade de o Corinthians atrasar salário, a crise política, é uma situação periclitante. Ah, vamos concentrar as forças para a Copa do Brasil. Aí você chega na Copa do Brasil numa semifinal e é eliminado. Quando você olha para o campeonato, você está na 14ª posição do Brasileirão, por exemplo. O peso já é outro.

Danilo Lavieri

