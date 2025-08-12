Crespo escala São Paulo com força máxima e trio de volantes na Libertadores
O São Paulo está definido para enfrentar o Atlético Nacional (COL), em Medellin, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Hernán Crespo manda a campo uma formação com sua trinca de volantes, tendo Alisson mais avançado.
O Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.
A novidade é a volta de Rodriguinho para o banco de reservas. O meia vinha sendo titular na vaga de Oscar, mas Crespo opta por Alisson avançado no campo.
Crespo escala sua dupla de ataque considerada titular com Luciano e André Silva. Ferreirinha, em boa fase, começa no banco.
O atacante Lucas, que retornou de lesão contra o Vitória, começa a partida no banco. Ele já tinha adiantado que não teria condições de ser titular.