Topo

Esporte

Crespo escala São Paulo com força máxima e trio de volantes na Libertadores

Hernán Crespo em treino do São Paulo no SuperCT - Rubens Chiri/SPFC
Hernán Crespo em treino do São Paulo no SuperCT Imagem: Rubens Chiri/SPFC
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

12/08/2025 20h28

O São Paulo está definido para enfrentar o Atlético Nacional (COL), em Medellin, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Hernán Crespo manda a campo uma formação com sua trinca de volantes, tendo Alisson mais avançado.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Relacionadas

São Paulo busca contratações com departamento que encolheu 25%

São Paulo tenta unir o melhor de Zubeldía e Crespo na volta da Libertadores

São Paulo fica perto de Igor Rabello e tenta meia argentino por empréstimo

A novidade é a volta de Rodriguinho para o banco de reservas. O meia vinha sendo titular na vaga de Oscar, mas Crespo opta por Alisson avançado no campo.

Crespo escala sua dupla de ataque considerada titular com Luciano e André Silva. Ferreirinha, em boa fase, começa no banco.

O atacante Lucas, que retornou de lesão contra o Vitória, começa a partida no banco. Ele já tinha adiantado que não teria condições de ser titular.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Fortaleza não se impõe no Castelão e empata com o Vélez Sarsfield pelas oitavas da Libertadores

Flamengo terá mudanças na equipe titular para pegar o Inter; veja escalação provável

Fortaleza empata com o Vélez Sarsfield pela ida das oitavas da Libertadores

Fortaleza faz jogo em marcha lenta, só empata com Vélez e amplia má fase

Com grande festa, Inter desembarca no Rio para pegar o Flamengo; veja os relacionados

Crespo escala São Paulo com força máxima e trio de volantes na Libertadores

São Paulo terá três mudanças e Lucas no banco contra o Atlético Nacional; veja escalações

Trajano aponta clima ruim entre Abel e palmeirenses: 'Chegou a hora dele'

Lula defende Abel, faz pedido a Neto e diz que Corinthians está uma baderna

Corinthians vence Ferroviária e abre cinco pontos na ponta do Paulistão Feminino

Flamengo x Internacional: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores