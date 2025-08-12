CRB vence, acaba com embalo do Athletic-MG e sobe na tabela da Série B

O CRB não teve vida fácil, mas conseguiu acabar com o embalo do Athletic-MG na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (12), no duelo que fechou a 21ª rodada, venceu pelo placar de 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Dadá Belmonte, logo em seu primeiro lance em campo, marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o CRB segue na parte intermediária da tabela, na décima colocação com 28 pontos, diminuindo a diferença para seis pontos do G-4. O Athletic, por sua vez, apesar de vir em boa fase, conheceu a seu quarto jogo sem vitória e caiu para 13º, com 24. O América-MG, time que abre o Z-4, tem 22.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com chances para os dois lados. A melhor oportunidade de tirar o zero do placar veio pelo lado do Athletic. Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, Ronaldo Tavares resvalou de cabeça e a bola saiu tirando tinta da trave de Matheus Albino.

A resposta do CRB veio aos 32 minutos, quando Gegê arriscou de fora da área e Adriel conseguiu se esticar inteiro para mandar para fora.

Na volta do segundo tempo, tudo mudou. Aos 14 minutos, Dadá Belmonte, que havia acabado de entrar, pegou a sobra de um bate rebate na área, após uma bola na trave, e só teve o trabalho de empurrar para o gol. A partir daí, o Athletic passou a tentar de tudo pelo empate.

Mas foi o CRB quem quase ampliou. Aos 36, Crystopher lançou William Pottker, que invadiu a área e chutou, mas parou em boa defesa de Adriel. Nos minutos finais, o time mineiro viu sua situação se complicar ainda mais por causa da expulsão de Ezequiel, após análise do VAR, por falta dura no meio-campo.

Os dois times voltam a campo na próxima segunda-feira (18) para a disputa da 22ª rodada da Série B. Logo às 19h, o Volta Redonda encara o CRB, no estádio Raulino de Oliveira. Mais tarde, às 21h, o Athletic-MG recebe o Criciúma, em São João Del Rei.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 ATHLETIC-MG

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Giovanni) e Danielzinho (Crystopher); Thiaguinho (Dadá Belmonte), Douglas Baggio (Willian Pottker) e Mikael (Breno Herculano). Técnico: Eduardo Barroca.

ATHLETIC-MG - Adriel; Wesley Gasolina (Ezequiel), Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga (Geraldes); Welinton Torrão (Neto Costa), Max (Alessio da Cruz) e Ronaldo Tavares (Matheus Guilherme). Técnico: Rui Duarte.

GOL - Dadá Belmonte, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gegê (CRB) e Geraldes e Sandry (Athletic-MG).

CARTÃO VERMELHO - Ezequiel (Athletic-MG).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).