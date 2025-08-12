CRB e Athletic-MG fecham 21ª rodada em duelo direto na Série B

A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu encerramento na noite desta terça-feira, quando a partir das 19h, CRB e Athletic-MG se enfrentam no estádio Rei Pelé, em um duelo direto na parte de baixo da tabela.

As equipes vivem cenários parecidos na competição nacional. Com 25 pontos, o time alagoano figura na 14ª colocação da tabela de classificação, com apenas um de vantagem para o time mineiro, logo atrás. Além disso, ambos os clubes buscam recuperação na Série B.

Esse será apenas o terceiro confronto entre as equipes na história. Até agora, 100% de aproveitamento do CRB: 2 a 0 na Copa do Brasil de 2024 e 2 a 1 no primeiro turno da Série B 2025.

Enquanto o CRB vem com uma sequência de duas derrotas e uma vitória nos últimos três jogos, sendo derrotado por 3 a 2 para a Chapecoense no último compromisso, o Athletic não perde há seis jogos, mas chega para a partida com três empates consecutivos, por 1 a 1, com Coritiba, Paysandu e Atlético-GO.

Do lado alagoano, a expectativa é de que o time mantenha a mesma base das últimas rodadas. A única dúvida gira em torno do zagueiro Henri, que sofreu uma pancada na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na Copa do Brasil. Caso fique fora, Segovia será o substituto.

Do outro lado, buscando manter a sequência invicta e voltar a encontrar o caminho das vitórias, o Athletic terá apenas uma mudança. O lateral Douglas Silva recebeu o terceiro amarelo contra o Atlético-GO e está fora, dando lugar a Wesley Gasolina.