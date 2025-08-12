Topo

CRB bate Athletic e salta para parte de cima da tabela da Série B

12/08/2025 21h34

Nesta terça-feira, no Estádio Rei Pelé, o CRB bateu o Athletic por 1 a 0, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol alagoano foi cravado por Dadá Belmonte, na reta inicial do segundo tempo.

O triunfo foi muito importante para a equipe mandante. Agora, o CRB subiu para a décima colocação da Série B, com 28 unidades conquistadas. Já o Athletic, com 24 pontos, permanece na 15º posição, a três unidades do América-MG, que abre a zona de rebaixamento da competição.

Ambas as equipes voltam aos gramados pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. Os alagoanos vão até o Rio de Janeiro visitar o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, às 19h (de Brasília) da próxima segunda-feira (11). Os mineiros, por sua vez, no mesmo dia, mas às 21h, recebe o Criciúma, na Arena UniMed.

CRB x Athletic: o jogo

O gol do CRB aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo, quando Weverton cruzou da direita com precisão para Giovanni, que cabeceou firme e rasteiro, acertando a trave. A bola sobrou limpa para Dadá Belmonte, que só precisou empurrar para o fundo das redes e abrir o placar.

Aos 51 minutos, após revisão do árbitro de vídeo, Ezequiel recebeu cartão vermelho e deixou o Athletic com dez em campo.

