Corinthians x Ferroviária: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulista feminino

12/08/2025 08h00

Corinthians e Ferroviária se enfrentam nesta terça-feira, em duelo válido pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Onde assistir a Corinthians x Ferroviária pelo Paulista feminino

A partida entre Corinthians e Ferroviária pelo Campeonato Paulista feminino terá transmissão do SporTV (TV fechada).

Como chegam as equipes?

Após cinco rodadas, o Timão lidera a competição, com 12 pontos, enquanto a Ferroviária é a quarta colocada, com oito unidades somadas.

O Corinthians vem de vitória sobre o rival Palmeiras, por 1 a 0, em casa. Do outro lado, a Ferroviária empatou com Red Bull Bragantino, por 1 a 1, dentro de seus domínios.

Regulamento

Na primeira fase, os oito clubes participantes se enfrentam em turno e returno. Após 14 rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. As equipes classificadas do 5º ao 8º lugar disputam a Copa Paulista.

