Corinthians vence um dos últimos dez jogos no Brasileiro e acende alerta

O Corinthians ligou o alerta no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o time foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, e ampliou uma marca negativa na competição.

Com o revés, o Timão completou o quinto jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão. Além disso, das últimas dez partidas, a equipe ganhou apenas uma vez.

Nesta período, além do triunfo isolado sobre o Ceará, foram seis empates e três derrotas - um aproveitamento de somente 30%. A equipe sofreu nove gols e balançou as redes seis vezes nestas dez partidas.

A sequência negativa fez o Corinthians se distanciar da zona de classificação à Libertadores e voltar a se preocupar com a zona de rebaixamento. O time, no momento, ocupa o 13º lugar da tabela e soma 22 pontos, seis acima do Z4. No entanto, há equipes que estão abaixo e possuem jogos a menos.

O desempenho ruim em Caxias do Sul preocupou o técnico Dorival Júnior, que tratou a derrota como "frustrante". Ele, inclusive, teve dificuldades de explicar a falta de regularidade da equipe.

"Temos que ter consciência do que estamos deixando de fazer. Fica até difícil de explicar, a equipe vinha jogando com segurança, com equilíbrio, sofrendo pouco, e de repente aquilo que tivemos hoje. Chega a ser frustrante em razão da evolução que vínhamos apresentando", lamentou.

"Nós precisamos trabalhar muito e tomar uma atitude. Temos que ter consciência daquilo que está faltando para que possamos vencer as partidas. A maneira como aconteceu hoje nos deixa preocupado em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e deixou de fazer no jogo de hoje", acrescentou.

O Corinthians terá tempo para corrigir os problemas. A equipe volta a campo somente no próximo sábado e terá semana livre antes do jogo contra o Bahia, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O embate está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.