Corinthians vence Ferroviária e abre cinco pontos na ponta do Paulistão Feminino

Dayana Rodríguez e Carol Nogueira cravaram os gols da partida, disputada no Pacaembu - RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
12/08/2025 20h06

Nesta terça-feira, na Mercado Livre Arena Pacaembu, o Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Paulista feminino. Os gols do Timão foram cravados por Dayana Rodríguez e Carol Nogueira.

Desta forma, o Alvinegro chegou aos 15 pontos, na liderança da competição — abrindo cinco de vantagem ao rival Palmeiras, que ainda joga na rodada. A campanha do Corinthians, até aqui, é de cinco vitórias e apenas uma derrota. A Ferroviária, por sua vez, manteve-se na quarta colocação, com oito unidades. As Guerreiras Grenás, porém, podem cair algumas posições com os outros resultados.

As quatro melhores equipes desta fase avançam à próxima etapa do Paulistão feminino.

Antes da próxima rodada do estadual, o Corinthians volta aos gramados nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), quando enfrenta o Bahia, na Fazendinha, pela volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. Já a Ferroviária tem como próximo compromisso o São Paulo, no sábado, às 16h, também pelas quartas do Brasileirão, fora de casa.

Corinthians x Ferroviária: o jogo

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Dayana Rodríguez marcou um golaço para o Corinthians inaugurar o placar. A meio-campista recebeu livre na ponta direita da área e finalizou com um chute de três dedos, com efeito, encobrindo a goleira Amanda Coimbra.

No segundo tempo, aos 20 minutos, Carol Nogueira ampliou o placar para o Timão. A atleta recebeu um passe preciso de Letícia Monteiro pela direita, avançou e finalizou firme dentro da área, marcando o segundo gol alvinegro.

Aos 24 minutos, Érika, volante do Corinthians, recebeu cartão vermelho direto após cometer falta dura em Júlia Beatriz, da Ferroviária. Com a expulsão, o Corinthians ficou com uma jogadora a menos pelo restante da partida, o que aumentou a pressão da Ferroviária, mas o Timão conseguiu segurar a vitória até o apito final.

