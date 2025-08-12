Corinthians sofre transfer ban da Fifa por dívida pela contratação de Félix

O Corinthians foi penalizado hoje pela Fifa com transfer ban pela dívida na contratação do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México. A punição é válida por três janelas de transferências.

O que aconteceu

Corinthians já aparece na lista de clubes punidos pela Fifa com transfer ban. O nome do Alvinegro paulista foi incluído nesta terça.

O clube do Parque São Jorge deve cerca de R$ 33 milhões (US$ 6,1 milhões) pela compra do zagueiro equatoriano, realizada no início do ano passado. O time mexicano alega que recebeu apenas a primeira parcela da compra, no valor de 2 milhões de dólares, de um total de 6,5 milhões. O Santos Laguna acionou a Fifa em maio de 2024, após o fim do prazo que o Corinthians tinha para quitar a segunda parcela. Além dos 4,5 milhões de dólares restantes, o clube alvinegro deve arcar com multas, atingindo o valor de 6,1 milhões de dólares.

A punição é válida por três janelas de transferências. Com o transfer ban, o clube fica impedido de registrar novos jogadores enquanto não resolver a pendência.

Após ser notificado pela Fifa, o departamento jurídico do Corinthians recorreu ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) para evitar a punição, mas perdeu em todas as instâncias. O clube tinha até a última segunda (11) para quitar o débito à vista. Corinthians e Santos Laguna se reuniram nas últimas semanas, mas não chegaram a um acordo para resolver a questão.