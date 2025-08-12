Corinthians sofre transfer ban e fica impedido de registrar novos jogadores

O Corinthians está impossibilitado de registrar novos jogadores. Na tarde desta terça-feira, o clube alvinegro sofreu um transfer ban da Fifa devido à uma divida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres.

A medida já era esperada nos bastidores do clube. Nesta manhã, inclusive, o executivo de futebol Fabinho Soldado admitiu a possibilidade do transfer ban e afirmou que o presidente Osmar Stabile tenta esgotar todas as possibilidades em busca de uma solução.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, uma roda de conversas entre o clube paulista e os mexicanos está marcada para esta terça-feira. O Corinthians espera chegar a um acordo com o Santos Laguna para que a punição seja derrubada.

O Santos Laguna notificou à Fifa uma dívida de US$ 6,14 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões) pela contratação de Félix Torres, ocorrida no ano passado. O CAS (Corte Arbitral do Esporte) deu ao Corinthians até 23h59 (de Brasília) desta segunda-feira para quitar a dívida, o que não aconteceu.

O time do Parque São Jorge, com problemas financeiros, não possui condições para pagar o valor. Ciente da possibilidade, a diretoria acelerou a busca por reforços no mercado e correu para regularizar o atacante Vitinho, que foi anunciado na manhã desta segunda.

Portanto, o clube está impossibilitado de registrar novos jogadores até que a situação seja resolvida. A última janela de transferências da temporada se encerra no dia 2 de setembro.