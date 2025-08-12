Topo

Esporte

Corinthians sofre transfer ban e fica impedido de registrar novos jogadores

12/08/2025 15h38

O Corinthians está impossibilitado de registrar novos jogadores. Na tarde desta terça-feira, o clube alvinegro sofreu um transfer ban da Fifa devido à uma divida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres.

A medida já era esperada nos bastidores do clube. Nesta manhã, inclusive, o executivo de futebol Fabinho Soldado admitiu a possibilidade do transfer ban e afirmou que o presidente Osmar Stabile tenta esgotar todas as possibilidades em busca de uma solução.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, uma roda de conversas entre o clube paulista e os mexicanos está marcada para esta terça-feira. O Corinthians espera chegar a um acordo com o Santos Laguna para que a punição seja derrubada.


O Santos Laguna notificou à Fifa uma dívida de US$ 6,14 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões) pela contratação de Félix Torres, ocorrida no ano passado. O CAS (Corte Arbitral do Esporte) deu ao Corinthians até 23h59 (de Brasília) desta segunda-feira para quitar a dívida, o que não aconteceu.

O time do Parque São Jorge, com problemas financeiros, não possui condições para pagar o valor. Ciente da possibilidade, a diretoria acelerou a busca por reforços no mercado e correu para regularizar o atacante Vitinho, que foi anunciado na manhã desta segunda.

Portanto, o clube está impossibilitado de registrar novos jogadores até que a situação seja resolvida. A última janela de transferências da temporada se encerra no dia 2 de setembro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

O que é transfer ban? Entenda punição aplicada contra o Corinthians

Com gols de Militão e Rodrygo e show de Mbappé, Real Madrid goleia WSG Tirol em amistoso

Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Colunistas debatem

O que mudou nos times da Libertadores pra as oitavas de final?

MP recorre e vê erro de juiz ao não enquadrar Bruno Henrique em estelionato

Ancelotti fará próxima convocação da seleção brasileira no dia 25 de agosto

Rodrygo volta a marcar, e Real Madrid goleia o Tirol em amistoso

Piquerez celebra 200 jogos pelo Palmeiras e projeta oitavas da Libertadores: "Jogo de extrema importância"

Onde vai passar América de Cali x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir

Onde vai passar Atlético Nacional x São Paulo pela Libertadores? Como assistir

Vettel considera volta à F1 nos bastidores e pede 'pés no chão' a Bortoleto