Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Bahia

O Corinthians iniciou nesta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o duelo contra o Bahia. A equipe se reapresentou após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A delegação retornou do Rio Grande do Sul nesta manhã e já se apresentou no centro de treinamento. Os atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos seguiram cronograma de atividades regenerativas, enquanto o restante do elenco trabalharam no gramado.

Após aquecimento, o técnico Dorival Júnior comandou um treino de enfrentamento com finalizações de um contra um, dois contra um e três contra dois. Além disso, os jogadores também realizaram jogos de cinco contra cinco em campo reduzido.

O Corinthians retoma a preparação na manhã desta quarta-feira, novamente no CT Dr. Joaquim Grava. A partida, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, está agendada para às 21h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena.

O Timão precisa da vitória para se reerguer na liga nacional. A equipe venceu apenas um dos últimos dez jogos no torneio e ocupa a 13ª posição, com 22 pontos, seis a menos que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.