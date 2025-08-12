Corinthians perde do Grêmio de virada e encerra sequência de invencibilidade no Brasileirão sub-17

O Corinthians perdeu do Grêmio de virada por 2 a 1, nesta terça-feira, pela 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17, no Estádio Aírton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS). Gui Amorim foi o autor do gol alvinegro, enquanto João Borne e Bryan Gustavo anotaram a favor da equipe gaúcha.

Com o resultado negativo, o Timão encerrou uma sequência de cinco jogos de invencibilidade na competição - quatro vitórias e um empate. A equipe caiu para a quarta posição, com 25 pontos. Já o Tricolor Gaúcho subiu para o terceiro lugar, com a mesma pontuação do Corinthians. Apenas os oito mais bem colocados avançam às quartas de final.

O sub-17 do Corinthians volta aos gramados neste sábado, contra o Noroeste, pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), sem local confirmado. O Grêmio sub-17, por sua vez, encara o Athletico-PR, no CT do Caju. O duelo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no dia 20 (quarta-feira), às 15h.

Veja como foi Grêmio x Corinthians

A equipe visitante abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Gui Amorim pegou sobra na área e finalizou cruzado para o fundo da rede.

Já aos 34 minutos da primeira etapa, Vitor Ramon fez cruzamento na medida para João Borne, que subiu sozinho e cabeceou para empatar a partida para os gaúchos.

O Grêmio chegou ao gol da virada aos 39 minutos do segundo tempo. Bryan Gustavo recebeu lindo passe de calcanhar de João Borne, dominou e bateu na saída do goleiro.