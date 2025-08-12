Topo

Esporte

Corinthians, Palmeiras e São Paulo conhecem adversários na Copa do Brasil feminina; veja sorteio

12/08/2025 12h04

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina estão finalmente definidos. Em sorteio realizado na sede da CBF nesta terça-feira, os 16 melhores times da competição conheceram seus adversários na próxima fase. Entre eles, os cinco times paulistas: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, RB Bragantino e Ferroviária.

Entre esses, o São Paulo pegou o adversário mais díficil. O Tricolor Paulista enfrentará o Flamengo, que está nas quartas de final do Brasileirão feminino contra o Palmeiras. Por sua vez, as palestrinas receberão o América-MG, enquanto as brabas do Corinthians duelarão com o Juventude.

Os times que estarão nas oitavas de final da Copa do Brasil feminina são: Atlético-PI, Sport, Juventude, Bragantino, Palmeiras, Bahia, Atlético-MG, Flamengo, Realidade Jovem, Ferroviária, Internacional, Vitória, Corinthians, São Paulo, América-MG e Fluminense.

O torneio feminino foi dividido em sete fases, todas com mata-mata em jogo único. Em caso de empate, a decisão da vaga sempre será decidida na disputa de pênaltis. Para o sorteio desta terça-feira, não tinha nenhum impeditivo nos confrontos, ou seja, todas as equipes poderiam se enfrentar.

A Copa do Brasil feminina volta a acontecer após nove anos de hiato. Em 2016, ano da última realização do torneio, o vencedor foi o Audax/Corinthians, ao bater o São José-SP pelo placar agregado de 5 a 3 (2 a 2 na ida e 3 a 1 na volta).

Staff Images / CBF

Veja abaixo como ficaram os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina:

*Bahia x Atlético-MG

*Internacional x Fluminense

*Corinthians x Juventude

*Bragantino x Atlético Piauiense

*Palmeiras x América-MG

*Sport x Realidade Jovem

*São Paulo x Flamengo

*Ferroviária x Vitória

*Times à esquerda jogam a partida como MANDANTES

Veja também o calendário da Copa do Brasil Feminina:

Oitavas de final: 17 de setembro

Quartas de final: 24 de setembro

Semifinais: 5 de novembro

Final (jogo único): 19 de novembro

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

São Paulo fica perto de Igor Rabello e tenta meia argentino por empréstimo

Palmeiras entra em acordo com Al Sadd para encerrar processo contra Abel Ferreira; veja detalhes

Corinthians, Palmeiras e São Paulo conhecem adversários na Copa do Brasil feminina; veja sorteio

Deyverson projeta Fortaleza na Copa Libertadores: "Tenho muita certeza de que vamos chegar à final"

DM esvaziado vira trunfo do Palmeiras contra defesa que quase todos passam

São Paulo encara o Fla nas 8ªs da Copa do Brasil feminina; veja confrontos

Conmebol lança sistema para detectar abuso online contra jogadores e clubes

Palmeiras faz acordo com Al-Sadd e livra Abel Ferreira de processo de R$ 31 milhões

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja todos os confrontos até a final

São Paulo negocia a contratação do zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG

Luis Enrique escapa de gancho por tapa em João Pedro no Mundial, diz jornal