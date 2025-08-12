Corinthians, Palmeiras e São Paulo conhecem adversários na Copa do Brasil feminina; veja sorteio

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina estão finalmente definidos. Em sorteio realizado na sede da CBF nesta terça-feira, os 16 melhores times da competição conheceram seus adversários na próxima fase. Entre eles, os cinco times paulistas: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, RB Bragantino e Ferroviária.

Entre esses, o São Paulo pegou o adversário mais díficil. O Tricolor Paulista enfrentará o Flamengo, que está nas quartas de final do Brasileirão feminino contra o Palmeiras. Por sua vez, as palestrinas receberão o América-MG, enquanto as brabas do Corinthians duelarão com o Juventude.

Os times que estarão nas oitavas de final da Copa do Brasil feminina são:

O torneio feminino foi dividido em sete fases, todas com mata-mata em jogo único. Em caso de empate, a decisão da vaga sempre será decidida na disputa de pênaltis. Para o sorteio desta terça-feira, não tinha nenhum impeditivo nos confrontos, ou seja, todas as equipes poderiam se enfrentar.

A Copa do Brasil feminina volta a acontecer após nove anos de hiato. Em 2016, ano da última realização do torneio, o vencedor foi o Audax/Corinthians, ao bater o São José-SP pelo placar agregado de 5 a 3 (2 a 2 na ida e 3 a 1 na volta).

Staff Images / CBF

Veja abaixo como ficaram os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina:

*Bahia x Atlético-MG



*Internacional x Fluminense



*Corinthians x Juventude



*Bragantino x Atlético Piauiense



*Palmeiras x América-MG



*Sport x Realidade Jovem



*São Paulo x Flamengo



*Ferroviária x Vitória

*Times à esquerda jogam a partida como MANDANTES

Veja também o calendário da Copa do Brasil Feminina:

Oitavas de final: 17 de setembro



Quartas de final: 24 de setembro



Semifinais: 5 de novembro



Final (jogo único): 19 de novembro