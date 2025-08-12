Corinthians, Palmeiras e São Paulo conhecem adversários na Copa do Brasil feminina; veja sorteio
Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina estão finalmente definidos. Em sorteio realizado na sede da CBF nesta terça-feira, os 16 melhores times da competição conheceram seus adversários na próxima fase. Entre eles, os cinco times paulistas: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, RB Bragantino e Ferroviária.
Entre esses, o São Paulo pegou o adversário mais díficil. O Tricolor Paulista enfrentará o Flamengo, que está nas quartas de final do Brasileirão feminino contra o Palmeiras. Por sua vez, as palestrinas receberão o América-MG, enquanto as brabas do Corinthians duelarão com o Juventude.
O torneio feminino foi dividido em sete fases, todas com mata-mata em jogo único. Em caso de empate, a decisão da vaga sempre será decidida na disputa de pênaltis. Para o sorteio desta terça-feira, não tinha nenhum impeditivo nos confrontos, ou seja, todas as equipes poderiam se enfrentar.
A Copa do Brasil feminina volta a acontecer após nove anos de hiato. Em 2016, ano da última realização do torneio, o vencedor foi o Audax/Corinthians, ao bater o São José-SP pelo placar agregado de 5 a 3 (2 a 2 na ida e 3 a 1 na volta).
Staff Images / CBF
Veja abaixo como ficaram os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina:
*Bahia x Atlético-MG
*Internacional x Fluminense
*Corinthians x Juventude
*Bragantino x Atlético Piauiense
*Palmeiras x América-MG
*Sport x Realidade Jovem
*São Paulo x Flamengo
*Ferroviária x Vitória
*Times à esquerda jogam a partida como MANDANTES
Veja também o calendário da Copa do Brasil Feminina:
Oitavas de final: 17 de setembro
Quartas de final: 24 de setembro
Semifinais: 5 de novembro
Final (jogo único): 19 de novembro