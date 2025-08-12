Corinthians leva dois gols no 2º tempo, mas bate o Jabaquara pelo Paulista sub-20
O Corinthians venceu o Jabaquara nesta terça-feira, por 3 a 2, na Fazendinha, pela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20. Léo Agostinho (2) e Gabriel Caipira fizeram os gols do Timão, que viu o adversário marcar com Arthur e Alector.
A equipe paulista, que já estava classificada para o mata-mata, encerra a primeira fase do Estadual na quinta posição do Grupo 2, com 29 pontos. O Jabaquara, por sua vez, se despede do torneio na 13ª posição da chave, com 15 unidades.
O Corinthians, agora, aguarda a finalização da rodada para descobrir seu adversário na próxima fase da competição.
O Timão abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando arriscou de fora da área, o goleiro espalmou e a bola sobrou para Léo Agostinho, que teve o simples trabalho de completar para o gol.
Léo Agostinho ampliou para o Corinthians dez minutos depois. O camisa 7 bateu fraco da meia-lua no meio do gol, mas o goleiro do Jabaquara aceitou a finalização, e a bola morreu no fundo do gol.
O time da casa chegou ao terceiro gol aos 34 minutos. Gustavo Baiano acionou Luiz Fernando, que cruzou da esquerda para a segunda trave. Gabriel Caipira cabeceou e deixou o Alvinegro mais confortável no placar.
A boa vantagem, entretanto, diminuiu na etapa final. Aos sete minutos, Arthur aproveitou cobrança de falta cobrada na área e testou de cabeça para descontar para o Jabaquara. Aos 16, Alector recebeu nas costas da defesa do Corinthians, driblou o goleiro Matheus Corrêa e marcou o segundo gol dos visitantes.