Corinthians enfrenta algoz do São Paulo nas quartas da Copa do Brasil; veja sorteio

As quartas de final da Copa do Brasil estão definidas. Em sorteio realizado na sede da CBF nesta terça-feira, os oito melhores times da competição conheceram seus adversários na próxima fase, com destaque para o duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG.

O Corinthians, único representante paulista, enfrentará o Athletico-PR, que eliminou o São Paulo. Um clássico carioca também foi sorteado: Botafogo x Vasco.

Além disso, foi definido também o chaveamento até a grande final da competição. Para o sorteio desta terça-feira, não havia restrição de confrontos. Portanto, todos os clubes poderiam se enfrentar.

De um lado do chaveamento, ficaram Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians e Athletico-PR, enquanto do outro lado estão Botafogo, Vasco, Fluminense e Bahia.

Em todas as fases até a final (quartas, semifinais e final), os confrontos serão definidos em jogos de ida e volta. Ainda nesta terça, a CBF sorteará os mandos de campo desta quartas de final.

Veja abaixo como ficaram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:

Cruzeiro x Atlético-MG



Corinthians x Athletico-PR

Botafogo x Vasco



Fluminense x Bahia

Veja também o calendário da Copa do Brasil

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;