Corinthians enfrenta algoz do São Paulo nas quartas da Copa do Brasil; veja sorteio
As quartas de final da Copa do Brasil estão definidas. Em sorteio realizado na sede da CBF nesta terça-feira, os oito melhores times da competição conheceram seus adversários na próxima fase, com destaque para o duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG.
O Corinthians, único representante paulista, enfrentará o Athletico-PR, que eliminou o São Paulo. Um clássico carioca também foi sorteado: Botafogo x Vasco.
De um lado do chaveamento, ficaram Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians e Athletico-PR, enquanto do outro lado estão Botafogo, Vasco, Fluminense e Bahia.
Em todas as fases até a final (quartas, semifinais e final), os confrontos serão definidos em jogos de ida e volta. Ainda nesta terça, a CBF sorteará os mandos de campo desta quartas de final.
Veja abaixo como ficaram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:
Cruzeiro x Atlético-MG
Corinthians x Athletico-PR
Botafogo x Vasco
Fluminense x Bahia
Veja também o calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
- Semifinais: 5 e 19 de outubro;
- Finais: 2 e 9 de novembro