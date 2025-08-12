Copa do Brasil: Sorteio coloca três maiores campeões vivos do mesmo lado

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil colocou os três maiores campeões remanescentes — Atlético-MG, Corinthians e Cruzeiro — do mesmo lado da chave.

O que aconteceu

Um lado da chave conta com quatro campeões, 12 títulos e um clássico mineiro. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentarão nas quartas de final, assim como Corinthians e Athletico.

Já do outro, apenas Vasco e Fluminense já levantaram a taça. O Cruzmaltino terá um clássico contra o Botafogo, enquanto o Flu duelará com o Bahia.

O Cruzeiro é o maior campeão, com seis títulos, e não terá o posto ameaçado este ano. Isso porque os pentacampeões Grêmio e Flamengo já foram eliminados.

O tetracampeão Palmeiras caiu nas oitavas, deixando o Corinthians como segundo maior campeão vivo nesta edição. O Alvinegro tem três títulos, sendo o último deles conquistado em 2009, e eliminou justamente o rival paulista nas oitavas de final.

O Atlético-MG é bicampeão, enquanto Atheltico, Fluminense e Vasco possuem um título cada. Já Bahia e Botafogo tentam levantar o caneco pela primeira vez.

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil estão previstos para acontecer em 27 de agosto e 11 de setembro. Os duelos acontecem em jogos de ida e volta e com definição nos pênaltis em caso de empate.

Veja o chaveamento

Todos os campeões da Copa do Brasil

Cruzeiro - seis (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio - cinco (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Flamengo - cinco (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

Palmeiras - quatro (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians - três (1995, 2002 e 2009)

Atlético-MG - dois (2014 e 2021)

São Paulo - um (2023)

Fluminense - um (2007)

Internacional - um (1992)

Athletico - um (2019)

Vasco - um (2011)

Santos - um (2010)

Sport - um (2008)

Criciúma - um (1991)

Juventude - um (1999)

Santo André - um (2004)

Paulista - um (2005)