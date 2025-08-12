Topo

São Paulo encara o Fla nas 8ªs da Copa do Brasil feminina; veja confrontos

As oitavas de final da Copa do Brasil feminina devem acontecer no dia 17 de setembro Imagem: Staff Images / CBF
Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 11h56

A CBF sorteou na manhã de hoje os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina. As partidas estão previstas para acontecer no dia 17 de setembro.

Veja os confrontos

  • Bahia x Atlético-MG
  • Internacional x Fluminense
  • Corinthians x Juventude
  • Red Bull Bragantino x Atlético-PI
  • Palmeiras x América-MG
  • Sport x Realidade Jovem
  • São Paulo x Flamengo
  • Ferroviária x Vitória

*Os times da esquerda serão mandantes

Os confrontos serão disputados em jogo único e com disputa de pênaltis em caso de empate. A final está prevista para o dia 19 de novembro.

Esta é a primeira edição da competição desde 2016. Na ocasião o Audax/Corinthians foi o campeão ao bater o São José (SP) por 5 a 3, no placar agregado.

