São Paulo encara o Fla nas 8ªs da Copa do Brasil feminina; veja confrontos

Do UOL, em São Paulo

A CBF sorteou na manhã de hoje os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina. As partidas estão previstas para acontecer no dia 17 de setembro.

Veja os confrontos

Bahia x Atlético-MG

Internacional x Fluminense

Corinthians x Juventude

Red Bull Bragantino x Atlético-PI

Palmeiras x América-MG

Sport x Realidade Jovem

São Paulo x Flamengo

Ferroviária x Vitória

*Os times da esquerda serão mandantes

Os confrontos serão disputados em jogo único e com disputa de pênaltis em caso de empate. A final está prevista para o dia 19 de novembro.

Esta é a primeira edição da competição desde 2016. Na ocasião o Audax/Corinthians foi o campeão ao bater o São José (SP) por 5 a 3, no placar agregado.