Conmebol lança sistema para detectar abuso online contra jogadores e clubes

12/08/2025 11h56

(Reuters) - A Conmebol, entidade que rege o futebol sul-americano, anunciou na terça-feira um sistema para detectar racismo, discurso de ódio e abusos nas redes sociais dirigidos a jogadores, árbitros, clubes e outros, com o objetivo de tomar medidas contra os autores.

O sistema será usado a partir das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, que começam nesta terça-feira.

A Conmebol disse que o sistema, implementado em parceria com o Signify Group, permite que "as ameaças sejam identificadas em tempo real, que o comportamento abusivo seja dissuadido e que ações concretas sejam tomadas contra os responsáveis".

As ações contra os perpetradores podem incluir a suspensão da conta, restrições de acesso a estádio e denúncias às autoridades competentes, acrescentou a Conmebol.

(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)

