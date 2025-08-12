Como Vitinho chega fisicamente ao Corinthians e quando poderá estrear?

Anunciado oficialmente pelo Corinthians, Vitinho ainda não tem data de estreia definida. O atacante já treina com o grupo corintiano no CT Joaquim Grava, mas não deve estar entre os relacionados para o próximo compromisso, diante do Bahia, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O próprio técnico Dorival Júnior coloca um ponto de interrogação na estreia do novo reforço. Ele elogiou o atacante em entrevista coletiva após a derrota para o Juventude, na noite de segunda-feira.

"É um jogador de muita qualidade, já jogou comigo em outro clube. Não sei se estará pronto para jogar porque finalizou a temporada há dois meses. Vamos inserindo aos poucos, não acredito que já para esse jogo, mas espero que sim", comentou.

Vitinho chega para o ataque do Corinthians enquanto Memphis está fora por, no mínimo, um mês. Já Carrillo provavelmente só volte em 2026. Os dois sofreram lesões na vitória sobre o Palmeiras, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Dorival reforçou que já se passaram dois meses desde que Vitinho terminou a temporada na Arábia Saudita, pelo Al-Ettifaq. Entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro de 2025, o atacante esteve em campo 33 vezes, marcou sete gols e distribuiu sete assistências.

O número de partidas, porém, é baixo quando comparando com outros jogadores do ataque do Corinthians. Em 2024, por exemplo, Yuri Alberto jogou 57 partidas. Romero, no mesmo ano, somou 59 jogos.

Na primeira temporada de Vitinho na Arábia Saudita, também pelo Al-Ettifaq, foram 27 jogos. Já na segunda, entre o mesmo clube e um empréstimo ao Al-Shabab, ele somou apenas 12.

A última temporada pelo Flamengo foi de 22 jogos. Antes, porém, ele chegou a ter 63 partidas com a camisa rubro-negra, em 2021.

Um exemplo de jogador que veio da Arábia Saudita e caiu bem no Corinthians é André Carrilo, agora lesionado. O peruano vinha de sete anos no futebol saudita, entre Al-Hilal e Al-Qadisiyah. A temporada em que mais jogou foi a de 2019/20 com 39 partidas.

Desde que assumiu a titularidade no Corinthians, Carillo foi constante. Ele fechou 2024, após chegar no meio do ano, com 19 jogos. Em 2025, já eram 41 até a lesão.

Dorival cobrava por reforços e queria um atacante que pudesse jogar pelas laterais do campo, quase como um ponta, especialmente pelo lado esquerdo. A carência desse tipo de jogador foi identificada pelo treinador, já que Garro, Memphis e Yuri Alberto costumam atuar mais pelo meio. Dorival também poderá utilizá-lo mais centralizado, como segundo atacante, função em que o jogador pode criar oportunidades e finalizar.