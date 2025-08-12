Como transfer ban vai afetar o Corinthians? Alicia e Milly debatem

O Corinthians foi penalizado hoje pela Fifa com transfer ban, e está impedido de registrar jogadores, por conta de uma dívida com o Santos Laguna (MEX). No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram o tema.

A dívida, no valor de R$ 33 milhõe, é referente à contratação do defensor equatoriano Félix Torres. A medida é válida por três janelas de transferências.

Milly: Ano de vitórias sobre o Palmeiras não basta

É tão esperado isso [o transfer ban] porque não é a única dívida que o Corinthians tem, não é o único transfer ban que ele corre o risco de tomar. [...] E o Corinthians, quando soube que ia tomar o transfer ban saiu correndo para trazer mais um jogador, que é o Vitinho.

É tudo tão errado. [...] Aí, o Corinthians ganha do Palmeiras na Copa do Brasil e parece que está tudo certo. Não está. Um ano em que o Corinthians só ganhou do Palmeiras não se justifica como bom.

Milly Lacombe

Alicia: Corinthians trata dívidas como problemas para amanhã

O que o Corinthians poderia ter feito desde o começo é não ter contratado, porque não tinha dinheiro. Diante de um iminente transfer ban, o Corinthians, em vez de tentar juntar o dinheiro em algum lugar, de alguma forma tentar levantar o valor necessário para não sofrer o transfer ban, deu a volta e contratou o Vitinho o quanto antes para poder fazer isso antes de tomar a punição que saberia que viria.

Agora precisa vender algum jogador para pagar a dívida. Mas é um time que deve R$ 2 bilhões e trata as dívidas como se fossem um problema a ser resolvido amanhã

Alicia Klein

