Comitê olímpico brasileiro anuncia novidade para a COB Expo 2025

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou uma novidade para a terceira edição da COB Expo, principal feira sobre esportes olímpicos do país. O evento, que reúne expositores, cursos, palestrantes e atividades interativas, vai ter, pela primeira vez, seus cursos mais procurados oferecidos de forma online, ampliando o acesso a estudantes, profissionais e entusiastas do esporte interessados.

Com o lema "A sua jornada olímpica começa aqui", o COB Expo 2025 pretende democratizar o conhecimento e fomentar o desenvolvimento de uma nação esportiva. O evento presencial vai acontecer no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, durante os dias 24 a 28 de setembro. As vendas para a versão online começam nesta quinta-feira, no site oficial do evento.

Confira a grade de cursos online da COB Expo 2025:

? 25/09 | 10h às 12h: O impacto da Lei Geral do Esporte (LGE) na gestão de

organizações esportivas

? 25/09 | 13h às 15h: Certificação de organizações esportivas e acesso a

novas fontes de recursos

? 26/09 | 10h às 12h: Gestão de pessoas e bem-estar no ambiente esportivo

? 26/09 | 13h às 15h: Saúde mental e produtividade de treinadores e

profissionais do esporte

? 27/09 | 10h às 12h: Performance no Alto Rendimento Esportivo:

individualizando as estratégias de treinamento e nutrição

? 27/09 | 13h às 15h: Saúde mental e performance: como preparar atletas

olímpicos para a pressão das competições de elite