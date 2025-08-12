Topo

Esporte

Comitê olímpico brasileiro anuncia novidade para a COB Expo 2025

12/08/2025 13h11

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou uma novidade para a terceira edição da COB Expo, principal feira sobre esportes olímpicos do país. O evento, que reúne expositores, cursos, palestrantes e atividades interativas, vai ter, pela primeira vez, seus cursos mais procurados oferecidos de forma online, ampliando o acesso a estudantes, profissionais e entusiastas do esporte interessados.

Com o lema "A sua jornada olímpica começa aqui", o COB Expo 2025 pretende democratizar o conhecimento e fomentar o desenvolvimento de uma nação esportiva. O evento presencial vai acontecer no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, durante os dias 24 a 28 de setembro. As vendas para a versão online começam nesta quinta-feira, no site oficial do evento.

Confira a grade de cursos online da COB Expo 2025:

? 25/09 | 10h às 12h: O impacto da Lei Geral do Esporte (LGE) na gestão de

organizações esportivas

? 25/09 | 13h às 15h: Certificação de organizações esportivas e acesso a

novas fontes de recursos

? 26/09 | 10h às 12h: Gestão de pessoas e bem-estar no ambiente esportivo

? 26/09 | 13h às 15h: Saúde mental e produtividade de treinadores e

profissionais do esporte

? 27/09 | 10h às 12h: Performance no Alto Rendimento Esportivo:

individualizando as estratégias de treinamento e nutrição

? 27/09 | 13h às 15h: Saúde mental e performance: como preparar atletas

olímpicos para a pressão das competições de elite

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Diretor diz que Corinthians segue no mercado: 'Dentro das possibilidades'

Comitê olímpico brasileiro anuncia novidade para a COB Expo 2025

NFL: jogador mais pesado da liga é barrado pelo time na pré-temporada; entenda

Internacional anuncia rescisão amigável com o volante Fernando

São Paulo fica perto de Igor Rabello e tenta meia argentino por empréstimo

Palmeiras entra em acordo com Al Sadd para encerrar processo contra Abel Ferreira; veja detalhes

Corinthians, Palmeiras e São Paulo conhecem adversários na Copa do Brasil feminina; veja sorteio

Deyverson projeta Fortaleza na Copa Libertadores: "Tenho muita certeza de que vamos chegar à final"

DM esvaziado vira trunfo do Palmeiras contra defesa que quase todos passam

São Paulo encara o Fla nas 8ªs da Copa do Brasil feminina; veja confrontos

Conmebol lança sistema para detectar abuso online contra jogadores e clubes