Com trio no DM, Santos se reapresenta e inicia preparação para pegar o Vasco

12/08/2025 18h06

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta terça-feira. Depois da vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, o clube se prepara para pegar o Vasco, no próximo domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Mineirão, na noite do último domingo, realizaram apenas um trabalho regenerativo. O restante foi ao gramado para um treino sob supervisão do técnico Cleber Xavier.

No momento, o Alvinegro Praiano tem três jogadores entregues ao Departamento Médico. São eles: Luan Peres (edema de partes moles no pé esquerdo), João Basso (lesão na coxa esquerda) e Willian Arão (transição física).

O elenco do Santos volta aos treinos nesta quarta-feira. O duelo com o Vasco está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Peixe está na 14ª colocação, com 21 pontos, cinco a mais que o Cruzmaltino, que abre a zona do rebaixamento.

