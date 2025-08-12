Com Ríos, Benfica vence o Nice e avança nos playoffs da Liga dos Campeões
Nesta terça-feira, com o ex-palmeirense Richard Ríos como titular, o Benfica venceu o Nice por 2 a 0, pelo jogo de volta da terceira rodada dos playoffs da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.
Com o resultado, o Benfica enfrentará o Fenerbahce pela última fase das Eliminatórias. O jogo de ida está marcado para a próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília), ainda sem local definido.
Antes disso, o Benfica visita o Estrela Amadora neste sábado, pela segunda rodada do Português, às 16h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Nice volta a campo para enfrentar o Toulouse, na estreia pelo Francês, às 16h05, no Allianz Riviera.
Os gols
O Benfica inaugurou o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Após lançamento longo, Andreas Schelderup dominou pelo lado direito do ataque e acionou Fredrik Aursnes, que finalizou para o gol.
Aos 27 minutos, os mandantes ampliaram o marcador com Schelderup, autor da assistência para o primeiro gol. O atacante recebeu passe de Aursnes na entrada da área e chutou de primeira para vencer o goleiro Yehvann Diouf.
Em vantagem no marcador, o Benfica manteve o domínio durante a etapa complementar e empilhou oportunidades, mas não chegou ao terceiro gol.
Veja outros resultados pelos playoffs da Liga dos Campeões:
Qarabag FK 5 x 1 FK Shkendija
Pafos FC 2 x 0 Dínamo Kiev
Vitória Plzen 2 x 1 Glasgow Rangers
Fenerbahce 5 x 2 Feyenoord
Fc Copenhaga 5 x 0 Malmo FF
Club Brugge 3 x 2 RB Salzburg
Ferencvarosi TC 3 x 0 Ludogorets Razgrad
Slovan Bratislava 1 x 0 FC Kairat Almaty
*Times classificados à próxima fase