Topo

Esporte

Com Ríos, Benfica vence o Nice e avança nos playoffs da Liga dos Campeões

12/08/2025 18h28

Nesta terça-feira, com o ex-palmeirense Richard Ríos como titular, o Benfica venceu o Nice por 2 a 0, pelo jogo de volta da terceira rodada dos playoffs da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.

Com o resultado, o Benfica enfrentará o Fenerbahce pela última fase das Eliminatórias. O jogo de ida está marcado para a próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília), ainda sem local definido.

Antes disso, o Benfica visita o Estrela Amadora neste sábado, pela segunda rodada do Português, às 16h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Nice volta a campo para enfrentar o Toulouse, na estreia pelo Francês, às 16h05, no Allianz Riviera.

Os gols

O Benfica inaugurou o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Após lançamento longo, Andreas Schelderup dominou pelo lado direito do ataque e acionou Fredrik Aursnes, que finalizou para o gol.

Aos 27 minutos, os mandantes ampliaram o marcador com Schelderup, autor da assistência para o primeiro gol. O atacante recebeu passe de Aursnes na entrada da área e chutou de primeira para vencer o goleiro Yehvann Diouf.

Em vantagem no marcador, o Benfica manteve o domínio durante a etapa complementar e empilhou oportunidades, mas não chegou ao terceiro gol.

Veja outros resultados pelos playoffs da Liga dos Campeões:

Qarabag FK 5 x 1 FK Shkendija

Pafos FC 2 x 0 Dínamo Kiev

Vitória Plzen 2 x 1 Glasgow Rangers

Fenerbahce 5 x 2 Feyenoord

Fc Copenhaga 5 x 0 Malmo FF

Club Brugge 3 x 2 RB Salzburg

Ferencvarosi TC 3 x 0 Ludogorets Razgrad

Slovan Bratislava 1 x 0 FC Kairat Almaty

*Times classificados à próxima fase

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Luan Peres avança em recuperação e Santos faz treino técnico de olho no Vasco

Como transfer ban vai afetar o Corinthians? Alicia e Milly debatem

Donnarumma se despede do PSG com tom de mágoa e Luis Enrique assume responsabilidade

São Paulo goleia Atlético Guaratinguetá e avança em primeiro lugar no Paulista sub-20

Atlético-MG anuncia renovação de contrato do zagueiro Lyanco

Fifa proíbe Corinthians de registrar reforços por dívida referente à compra de Félix Torres

Santos negocia empréstimo de João Paulo para clube turco

Grêmio rescinde contrato com o meia Nathan

Transfer ban: o que é e quais clubes sofrem a mesma punição que o Corinthians no Brasil

'A Fórmula 1 deve acelerar para se tornar mais verde', diz Sebastian Vettel em visita ao Brasil

Com Ríos, Benfica vence o Nice e avança nos playoffs da Liga dos Campeões