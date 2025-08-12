Com grande festa, Inter desembarca no Rio para pegar o Flamengo; veja os relacionados

Na tarde desta terça-feira, o Internacional chegou ao Rio de Janeiro para o confronto decisivo contra o Flamengo, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A delegação colorada foi recebida com uma festa marcante, organizada pela torcida que promoveu as tradicionais "ruas de fogo", iluminando as ruas próximas ao hotel em Copacabana, onde o time está concentrado.

Cerca de 200 torcedores colorados se reuniram para apoiar o time, entoando cânticos e exibindo sinalizadores vermelhos, repetindo a atmosfera de casa que o Inter costuma promover no Beira-Rio. A energia dos fãs surpreendeu os jogadores e a comissão técnica, que agradeceram o apoio e mostraram muita motivação para o embate que pode encaminhar a equipe rumo às fases finais do torneio continental.

No aspecto técnico, o técnico Roger Machado deve promover duas alterações na equipe titular em comparação ao último jogo pelo Brasileirão, quando o Inter venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1.

O zagueiro Vitão retorna à equipe após cumprir suspensão, enquanto Braian Aguirre reassume a lateral direita. Além disso, o jovem centroavante Ricardo Mathias, autor de dois gols no último duelo, deverá seguir como titular. Outra novidade na escalação é a estreia do uruguaio Alan Rodríguez na Libertadores, contratado recentemente. Já Richard, que passou por protocolo de concussão, estará à disposição como opção para fortalecer a marcação.

Juntos pelo mesmo objetivo! Amanhã tem Copa Libertadores! ??????? VAMO, INTER! ? pic.twitter.com/J6W0TFdrTV ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 12, 2025

A provável escalação do Internacional para o duelo é, portanto, tem:

Confira os relacionados do Internacional

Goleiros: Anthoni e Rochet



Laterais: Aguirre, Alan Benítez e Bernabei



Zagueiros: Clayton Sampaio, Juninho, Victor Gabriel e Vitão



Meias: Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Luis Otávio, Richard, Ronaldo, Thiago Maia, Alan Patrick, Gustavo Prado e Tabata



Atacantes: Borré, Ricardo Mathias, Valencia, Vitinho e Wesley