Com gols de Militão e Rodrygo e show de Mbappé, Real Madrid goleia WSG Tirol em amistoso

O Real Madrid manteve a boa fase na pré-temporada ao vencer o WSG Tirol por 4 a 0, nesta terça-feira, em Innsbruck, na Áustria. O placar expressivo contou com a participação decisiva dos jogadores brasileiros: Éder Militão abriu o marcador com um cabeceio certeiro, e Rodrygo fechou a goleada com um belo gol, mostrando que segue focado, mesmo em meio a rumores sobre seu futuro no clube. Mbappé, que veste a camisa 10 do time espanhol, brilhou com dois gols e uma assistência.

A equipe merengue iniciou o jogo com ampla posse de bola e domínio territorial, criando chances claras logo nos primeiros minutos. Militão se destacou ao se posicionar bem na área e marcar seu segundo gol na pré-temporada, após o tento anotado contra o Leganés. A dupla ofensiva Mbappé e Vinicius Jr. comandou as ações, com o francês mostrando segurança e precisão na sua estreia oficial com a 10 do Real.

No segundo tempo, após várias substituições promovidas pelo técnico Xabi Alonso, Rodrygo entrou para dar nova dinâmica ao ataque. O brasileiro aproveitou a oportunidade ao máximo: tabelou com Mbappé e finalizou com categoria, garantindo o quarto gol do Real. Sua atuação, apesar de discreta na comemoração, reafirma seu valor para o elenco, mesmo com especulações sobre uma possível saída do clube.

Mbappé se destacou como protagonista ao marcar um gol em cada etapa, ambos de muita técnica e frieza. No primeiro, dominou a bola com uma perna e finalizou com a outra em um belo movimento que surpreendeu a defesa adversária. No segundo, driblou o goleiro após receber passe de Tchouaméni para ampliar o placar. Ainda deu assistência para o gol de Rodrygo, confirmando seu entrosamento com os brasileiros.

O domínio do Real Madrid ficou evidenciado nos números de posse de bola, que chegou a 80% no primeiro tempo, além da liberdade que os defensores tiveram para avançar e apoiar o ataque. A equipe controlou o ritmo e manteve a pressão constante até o apito final, mesmo com uma breve paralisação causada pela invasão de um torcedor no campo.

Com o resultado, o Real Madrid segue firme na preparação para a temporada 2025/26, que começará oficialmente no próximo dia 19 de agosto, contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu.