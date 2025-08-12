Com elenco curto e transfer ban à vista, Dorival busca soluções no Corinthians: "Falta algo"

Dorival Júnior está sofrendo para encontrar soluções no Corinthians. Nesta segunda-feira, o treinador deixou o Alfredo Jaconi "frustrado" pela derrota de 2 a 1 para o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

A atuação ruim em Caxias do Sul pouco ou nada lembrou a equipe que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil no meio de semana. Dorival não acredita que se trata de ausência de vontade, mas admite que "está faltando algo". O comandante ficou preocupado com a queda de rendimento do Timão de um jogo para o outro.

"Eu não acredito que seja pegada ou falta de vontade. Mas, está faltando algo. Algo que foi diferente e vinha sendo diferente nas partidas anteriores, onde também não encontramos os resultados", afirmou.

"Nós precisamos trabalhar muito e tomar uma atitude. Temos que ter consciência daquilo que está faltando para que possamos vencer as partidas. A maneira como aconteceu hoje nos deixa preocupado em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e deixou de fazer no jogo de hoje", acrescentou.

O trabalho promete ficar ainda mais difícil para Dorival. Com um elenco curto em mãos e um transfer ban à vista, o treinador terá que conseguir resultados a curto prazo para melhorar a colocação da equipe na tabela de classificação do Brasileirão. Atualmente, o time é o 13º colocado, com 22 pontos, seis acima do Z4.

Reforço chegando

Em meio aos problemas, o Corinthians tem uma boa notícia. O atacante Vitinho foi contratado e irá reforçar o time no restante da temporada.

Anunciado nesta segunda-feira, Vitinho já foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e inclusive treinou no CT Dr. Joaquim Grava. Ele, no entanto, não entra em campo desde o fim de maio. O atleta estava livre no mercado desde do término de seu contrato com Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e chega sem custos de transferência.

A contratação vem em um momento oportuno. Na última semana, o holandês Memphis Depay teve constatada uma lesão muscular na coxa e desfalcará o Timão por, no mínimo, um mês. Com isso, as opções de Dorival para o ataque são: Yuri Alberto, Talles Magno e Romero, além dos jovens Kayke, Gui Negão e Dieguinho.

O Corinthians terá tempo para encontrar o que está faltando. A equipe volta a campo somente no próximo sábado e terá semana livre antes do jogo contra o Bahia, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O embate está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.