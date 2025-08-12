Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja todos os confrontos até a final

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 e o chaveamento até a final foram definidos na manhã de hoje.

O que aconteceu

Dois clássicos nas quartas de final. Os duelos serão entre Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo.

O Corinthians terá pela frente o Athletico-PR. Os paranaenses são os únicos entre os oito classificados que não disputam a Série A.

Tricolores medem forças no mata-mata. Fluminense e Bahia vão duelar na próxima fase da competição.

Calendário das quartas de final está previsto. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

Os confrontos das quartas de final

Atlético-MG x Cruzeiro

Corinthians x Athletico-PR

Vasco x Botafogo

Fluminense x Bahia

*Times em negritos decidem em casa.

Chaveamento até a final

Calendário da Copa do Brasil

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

27 de agosto e 11 de setembro; Semifinais: 5 e 19 de outubro;

5 e 19 de outubro; Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil