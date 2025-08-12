Topo

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja todos os confrontos até a final

Chaveamento da Copa do Brasil 2025
Chaveamento da Copa do Brasil 2025 Imagem: Reprodução/Youtube/CBF
12/08/2025 11h43

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 e o chaveamento até a final foram definidos na manhã de hoje.

O que aconteceu

Dois clássicos nas quartas de final. Os duelos serão entre Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo.

O Corinthians terá pela frente o Athletico-PR. Os paranaenses são os únicos entre os oito classificados que não disputam a Série A.

Tricolores medem forças no mata-mata. Fluminense e Bahia vão duelar na próxima fase da competição.

Calendário das quartas de final está previsto. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

Os confrontos das quartas de final

  • Atlético-MG x Cruzeiro
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Vasco x Botafogo
  • Fluminense x Bahia

*Times em negritos decidem em casa.

Chaveamento até a final

Calendário da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil

  • Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
  • Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
  • Vice-campeão - R$ 33 milhões
  • Campeão - R$ 77,1 milhões

