Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja todos os confrontos até a final
Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 e o chaveamento até a final foram definidos na manhã de hoje.
O que aconteceu
Dois clássicos nas quartas de final. Os duelos serão entre Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo.
O Corinthians terá pela frente o Athletico-PR. Os paranaenses são os únicos entre os oito classificados que não disputam a Série A.
Tricolores medem forças no mata-mata. Fluminense e Bahia vão duelar na próxima fase da competição.
Calendário das quartas de final está previsto. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.
Os confrontos das quartas de final
- Atlético-MG x Cruzeiro
- Corinthians x Athletico-PR
- Vasco x Botafogo
- Fluminense x Bahia
*Times em negritos decidem em casa.
Chaveamento até a final
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
- Semifinais: 5 e 19 de outubro;
- Finais: 2 e 9 de novembro.
Premiação da Copa do Brasil
- Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
- Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
- Vice-campeão - R$ 33 milhões
- Campeão - R$ 77,1 milhões