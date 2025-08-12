CBF anuncia data da convocação da Seleção Brasileira para as últimas rodadas das Eliminatórias
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) emitiu um comunicado nesta terça-feira para confirmar a data e horário da convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A lista do técnico Carlo Ancelotti será conhecida às 15h30 (de Brasília) do dia 25 de agosto, uma segunda-feira.
O evento irá ocorrer na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, serão anunciados os 23 jogadores para os duelos com Chile e Bolívia.
O Brasil, já classificado para a Copa do Mundo de 2026 e ocupando o terceiro lugar nas Eliminatórias com 25 pontos, enfrenta o Chile no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 21h30, no Maracanã. Em seguida, a equipe comandada por Carlo Ancelotti viaja até El Alto para encarar a Bolívia, no dia 9 (terça-feira), às 20h30.
A Seleção Brasileira ainda disputará seis amistosos nas Datas Fifa de outubro, novembro e março, antes da convocação final para a Copa do Mundo, prevista para maio de 2026.