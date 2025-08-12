Casão: Fair play é justo, mas citar Corinthians fragiliza discurso de Leila

Leila Pereira tem razão ao cobrar fair play financeiro no futebol brasileiro, mas referir-se ao Corinthians para isso enfraquece seu discurso, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Na questão do fair play financeiro, eu concordo totalmente com a Leila, com tudo que ela falou. Mas na hora que entra o papo clubista, enfraquece o discurso.

Ela tem razão, tem que brigar por isso, tem que fazer os clubes entenderem isso, isso tem que ser implantado no Brasil, mas ela tem que esquecer de citar 'perdemos para um time que deve pra todo mundo'. Isso enfraquece o discurso.

Aí fica aquela parada: ela só tá falando isso porque o Palmeiras perdeu pro Corinthians. Se o Palmeiras tivesse ganho do Corinthians, não entraria esse discurso na hora de discutir o fair play financeiro.

Casagrande

Ainda assim, para Casão, Leila está certa ao defender que os clubes tenham que cumprir regras de responsabilidade financeira.

A presidente do Palmeiras fez uma defesa contundente do fair play em reunião das ligas de clubes.

Aqui no Brasil, a grande maioria dos clubes devem, a minoria é que não deve. É uma minoria que paga em dia, a maioria tem dívida. Então, tem que lutar pelo fair play financeiro porque é justo.

Casagrande

Entre outros problemas financeiros, o Corinthians vive a possibilidade de tomar um transfer ban por não ter pago o zagueiro Félix Torres.

O clube havia feito um acordo com o Santos Laguna, do México, mas não pagou dentro do prazo, que se encerrou ontem.

