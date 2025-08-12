Topo

Esporte

Carlos Miguel em 1 ano: saída do Corinthians, sumiço e acerto com Palmeiras

Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 05h30

Carlos Miguel caminha para ser o novo goleiro do Palmeiras. O jogador retorna ao Brasil um ano após a saída polêmica do Corinthians e o sumiço no futebol europeu.

O ano de Carlos Miguel

Carlos Miguel deixou o Corinthians no dia 9 de julho do ano passado. Ele foi comprado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, que pagou sua multa rescisória — ela despencou na virada de 2023 para 2024, caindo de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros.

A saída do Corinthians aconteceu no melhor momento do goleiro. Carlos Miguel havia virado titular em abril em meio à má fase de Cássio e vinha bem. A saída ficou marcada por versões diferentes: a diretoria, então comandada por Augusto Melo, afirmou que ofereceu uma renovação contratual com bonificações, mas o atleta afirmou que não recebeu oferta.

Relacionadas

Palmeiras resolve entraves e já tem data para a chegada de Carlos Miguel

Alvo do Palmeiras, Carlos Miguel já provocou em música: 'Não tem Mundial'

Conmebol anuncia final da Libertadores 2025 no Estádio Monumental de Lima

Carlos Miguel "sumiu" no Nottingham Forest. O goleiro atuou em apenas quatro partidas pelo clube inglês — um amistoso [Chestterfield], um pela Copa da Liga Inglesa [Tottenham] e dois pela Copa da Inglaterra [Luton Town e Exeter City]. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 11 de fevereiro.

O "culpado" pelo sumiço é Matz Sels. O goleiro da seleção belga é o titular do Nottingham Forest e viveu temporada mágica, deixando o time entre as melhores defesas da Premier League, com apenas 46 gols sofridos.

Encostado, Carlos Miguel foi liberado para negociar sua saída neste mês. Ele entrou no radar do Palmeiras, que avançou rapidamente pela contratação do atleta.

A negociação foi praticamente sacramentada ontem. O Palmeiras acertou as comissões que serão pagas aos empresários envolvidos e espera contar com o jogador ainda nesta semana.

Provocação e concorrência no Palmeiras

Carlos Miguel já provocou o Palmeiras enquanto estava no Corinthians. Em um vídeo divulgado em 2023, o goleiro foi filmado cantando a música "Não tem Mundial".

Aos 26 anos, Carlos Miguel chega para concorrer com Weverton e Marcelo Lomba no Palmeiras. O primeiro é titular absoluto, e o segundo pode deixar o clube.

O Palmeiras caminha para ser o quarto clube de Carlos Miguel no Brasil. Revelado pelo Internacional, o goleiro passou por Santa Cruz, Boa Esporte e Corinthians antes de ir para a Inglaterra.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Sorteio da Copa do Brasil hoje: horário e onde assistir ao vivo

São Paulo tenta unir o melhor de Zubeldía e Crespo na volta da Libertadores

Lembra dele? Ex-Fla é rival de Rio/Niterói na campanha pelo Pan de 2031

Dorival prega cautela com Vitinho enquanto vê lista de desfalques crescer

São Paulo busca contratações com departamento que encolheu 25%

Carlos Miguel em 1 ano: saída do Corinthians, sumiço e acerto com Palmeiras

Caribé celebra ouros no Pan Jr. depois de 'estresse' para voltar do Mundial

Sucesso do Maracanã ajuda no projeto do estádio do Fla, diz Bap em reunião

Atlético Nacional x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Santos passa por altos e baixos, mas fecha primeiro turno do Brasileiro com resposta e fora do Z4

Entenda como Abel trabalha para reforçar "mentalidade de campeão" em elenco reformulado do Palmeiras