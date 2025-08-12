Carlos Miguel em 1 ano: saída do Corinthians, sumiço e acerto com Palmeiras

Carlos Miguel caminha para ser o novo goleiro do Palmeiras. O jogador retorna ao Brasil um ano após a saída polêmica do Corinthians e o sumiço no futebol europeu.

O ano de Carlos Miguel

Carlos Miguel deixou o Corinthians no dia 9 de julho do ano passado. Ele foi comprado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, que pagou sua multa rescisória — ela despencou na virada de 2023 para 2024, caindo de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros.

A saída do Corinthians aconteceu no melhor momento do goleiro. Carlos Miguel havia virado titular em abril em meio à má fase de Cássio e vinha bem. A saída ficou marcada por versões diferentes: a diretoria, então comandada por Augusto Melo, afirmou que ofereceu uma renovação contratual com bonificações, mas o atleta afirmou que não recebeu oferta.

Carlos Miguel "sumiu" no Nottingham Forest. O goleiro atuou em apenas quatro partidas pelo clube inglês — um amistoso [Chestterfield], um pela Copa da Liga Inglesa [Tottenham] e dois pela Copa da Inglaterra [Luton Town e Exeter City]. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 11 de fevereiro.

O "culpado" pelo sumiço é Matz Sels. O goleiro da seleção belga é o titular do Nottingham Forest e viveu temporada mágica, deixando o time entre as melhores defesas da Premier League, com apenas 46 gols sofridos.

Encostado, Carlos Miguel foi liberado para negociar sua saída neste mês. Ele entrou no radar do Palmeiras, que avançou rapidamente pela contratação do atleta.

A negociação foi praticamente sacramentada ontem. O Palmeiras acertou as comissões que serão pagas aos empresários envolvidos e espera contar com o jogador ainda nesta semana.

Provocação e concorrência no Palmeiras

Carlos Miguel já provocou o Palmeiras enquanto estava no Corinthians. Em um vídeo divulgado em 2023, o goleiro foi filmado cantando a música "Não tem Mundial".

Aos 26 anos, Carlos Miguel chega para concorrer com Weverton e Marcelo Lomba no Palmeiras. O primeiro é titular absoluto, e o segundo pode deixar o clube.

O Palmeiras caminha para ser o quarto clube de Carlos Miguel no Brasil. Revelado pelo Internacional, o goleiro passou por Santa Cruz, Boa Esporte e Corinthians antes de ir para a Inglaterra.