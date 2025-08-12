Brasileiro Tuta brilha em estreia pelo Al Duhail na Champions da Ásia

A trajetória de Tuta pelo Al Duhail começou com o pé direito. Nesta terça-feira, o time do Catar recebeu o Sepahan, do Irã, pela fase preliminar da Liga dos Campeões da Ásia e contou com atuação de destaque do zagueiro brasileiro, que logo em sua estreia deu uma assistência para o segundo gol da vitória por 3 a 2.

Do campo de defesa, Tuta acertou um belo lançamento para Adil Boulbina, que dominou com categoria e finalizou com para fazer o segundo gol dos donos da casa. Ibrahim Bamba e Krzysztof Piatek marcaram os outros tentos do Al Duhail, enquanto Mohammed Hazbavi e Milad Zakipour descontaram para a equipe iraniana.

FT | ?? Al Duhail SC 3??-2?? Sepahan SC ?? Al Duhail are superb on the night and seal their #ACLElite berth in style! pic.twitter.com/LQoKFMti7J ? #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) August 12, 2025

"Estou muito feliz por começar minha história aqui no Al Duhail com uma vitória importante. Foram dias intensos desde que cheguei, mas o grupo me recebeu muito bem e isso fez diferença para que eu pudesse já ajudar dentro de campo, com uma assistência e uma boa atuação, tanto individual quanto coletiva da equipe", comemorou Tuta.

"Além de ter sido a minha estreia pelo clube, foi um jogo muito disputado e com um resultado que nos dá confiança para seguirmos fortes em todas as competições. Agora é focar na sequência da temporada e trabalhar para alcançarmos os nossos objetivos", completou.

Carreira de Tuta

Aos 26 anos, Tuta acertou sua transferência para o Al Duhail após cinco temporadas defendendo o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Responsável pela quinta maior transferência da história do futebol do Catar, o defensor assinou com o atual clube até 2030.

Tuta fez, praticamente, toda a sua carreira profissional no Eintracht Frankfurt. Após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo São Paulo, em 2019, o defensor chegou ao time alemão. Por alguns meses, foi emprestado ao KV Kortrijk, da Bélgica, para ganhar experiência, mas retornou à equipe das Águias para a temporada 2020/21 e logo conquistou a titularidade.

Na temporada 2021/22, Tuta foi um dos destaques na conquista da Liga Europa de forma invicta, que levou o clube a disputar a Liga dos Campeões 2022/23, cuja participação terminou nas oitavas de final. No total, pela equipe alemã, o atleta disputou 187 jogos, marcou dez gols e distribuiu quatro assistências. Na última temporada, foram 44 partidas, com duas bolas na rede e um passe decisivo.