Botafogo confirma mais de 30 mil ingressos vendidos para duelo pela Libertadores
O Botafogo confirmou nesta terça-feira que mais de 30 mil ingressos para o jogo contra a LDU já foram vendidos. O duelo é válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
Os torcedores ainda podem adquirir as entradas para o embate através do site oficial de comercialização de ingressos do clube. O preço dos bilhetes varia de R$ 40,00 a R$ 200,00.
Para o duelo, o técnico Davide Ancelotti não contará com os lesionados Kaio Pantaleão, Bastos e Jordan Barrera. Em contrapartida, o comandante alvinegro terá o retorno de Marlon Freitas, que cumpriu protocolo de concussão no último jogo após choque de cabeça diante do Bragantino.
Além dele, o goleiro Jhon também deve voltar a ser relacionado após duas partidas fora. O arqueiro, que optou por não assinar com o West Ham, da Inglaterra, tem grandes chances de ser titular no duelo contra a LDU.
Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, no Nilton Santos, a partir das 19h (de Brasília).