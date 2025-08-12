Bia Haddad, Eala e Baptiste reforçam lista do SP Open

Nesta terça-feira, a WTA divulgou a lista das tenistas que vão disputar o SP Open, que acontecerá no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, entre os dias 6 e 14 de setembro. Além de Bia Haddad, Laura Pigossi e Luisa Stefani, que já estavam confirmadas, a norte-americana Hailey Baptiste e a filipina Alexandra Eala também serão destaques da competição.

Conheça as jogadoras

Cria da academia do multicampeão Rafael Nadal, Eala, de 20 anos, chamou atenção do circuito ao alcançar a semifinal do WTA 1000 de Miami, neste ano, superando nomes como Jelena Ostapenko, Madison Keys, Paula Badosa e Iga Swiatek.

"Estou muito feliz de jogar o SP Open. Vai ser a minha primeira vez no Brasil. Escutei coisas incríveis sobre o público brasileiro, que é muito apaixonado, então estou ansiosa para sentir essa energia de perto", disse a filipina.

ALEXANDRA EALA CONFIRMADA E LISTA DIVULGADA PELA WTA! ? Ela vem aí! Um dos nomes mais promissores da sua geração, a filipina está confirmadíssima no SP Open e fará a sua estreia no Brasil! ??? pic.twitter.com/fXUSVfOrrw ? SP Open (@spopenoficial) August 12, 2025

Baptiste, de 23 anos, subiu bastante no ranking mundial após alcançar as oitavas de final de Roland Garros. Recentemente, disputou o WTA 500 de Washington ao lado de Venus Williams, partida que marcou o retorno da veterana ao circuito.

Outro destaque internacional confirmado é Ajla Tomljanovic, quadrifinalista do US Open e de Wimbledon, que inclusive já conquistou um título no Brasil, no WTA 125 de Florianópolis. As tenistas Renata Zarazua (México) e Solana Sierra (Argentina) também estarão presentes.

Atual 21ª colocada no ranking mundial, Bia Haddad será a cabeça de chave número 1 do torneio. A paulista, que já esteve entre as dez melhores do mundo e foi semifinalista em Roland Garros, buscará seu quinto título de WTA na carreira.

"Estamos muito animados com esse primeiro ano do WTA em São Paulo. Além da oportunidade de as brasileiras jogarem em casa um WTA 250, teremos uma diversidade de talentos e estilos na lista, como Eala, Baptiste, Tomljanovic, Zarazua, Sierra, entre muitas outras", disse Luiz Carvalho, diretor do SP Open.

LISTA DE ENTRADA DIRETA DO SP OPEN:

1. Beatriz Haddad Maia (BRA)



2. Hailey Baptiste (USA)



3. Alexandra Eala (PHI)



4. Renata Zarazua (MEX)



5. Solana Sierra (ARG)



6. Francesca Jones (GBR)



7. Ajla Tomljanovic (AUS)



8. Leolia Jeanjean (FRA)



9. Panna Udvardy (HUN)



10. Whitney Osuigwe (USA)



11. Janice Tjen (INA)



12. Jodie Burrage (GBR)



13. Louisa Chirico (USA)



14. Arianne Hartono (NED)



15. Julia Riera (ARG)



16. Linda Klimovicova (POL)



17. Ana Sofia Sanchez (MEX)



18. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)



19. Berfu Cengiz (TUR)



20. Laura Pigossi (BRA)



21. Elizabeth Mandlik (USA)



22. Arina Rodionova (AUS)



23. Vitalia Diatchenko