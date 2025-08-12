Benfica x Nice: Veja onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Liga dos Campeões
Nesta terça-feira, o Benfica-POR recebe o Nice-FRA, no Estádio da Luz, em Lisboa. O jogo é válido pela partida de volta da terceira fase das Eliminatórias para a Liga dos Campeões e começa às 16h (de Brasília).ONDE ASSISTIR
O jogo não terá transmissão no Brasil.
NA IDA
No jogo de ida, realizado na França, o Benfica venceu o Nice por 2 a 0 e possui a vantagem no confronto.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Nicolás Otamendi, Dahl; Richard Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis.
Técnico: Bruno Lage
Nice: Diouf, Mendy, Bah, Dante; Clauss, Boudaoui, Louchet, Bard; Bouanani, Jansson, Moffi
Técnico: Franck Haise