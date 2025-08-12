Topo

Benfica x Nice: Veja onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Liga dos Campeões

12/08/2025 08h00

Nesta terça-feira, o Benfica-POR recebe o Nice-FRA, no Estádio da Luz, em Lisboa. O jogo é válido pela partida de volta da terceira fase das Eliminatórias para a Liga dos Campeões e começa às 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo não terá transmissão no Brasil.

NA IDA

No jogo de ida, realizado na França, o Benfica venceu o Nice por 2 a 0 e possui a vantagem no confronto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Nicolás Otamendi, Dahl; Richard Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis.

Técnico: Bruno Lage

Nice: Diouf, Mendy, Bah, Dante; Clauss, Boudaoui, Louchet, Bard; Bouanani, Jansson, Moffi

Técnico: Franck Haise

