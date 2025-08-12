Bayern vence amistoso de pré-temporada contra Grasshopper
No último amistoso da pré-temporada, o Bayern de Munique venceu o Grasshoppers Zurich por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Letzigrund, na Suíça. Os gols da equipe alemã foram marcados por Lennart Karl e Jonah Kusi-Asare, enquanto Loris Giandomenico descontou para os suíços.
A estreia oficial do Bayern será neste sábado, contra o Stuttgart, pela Supercopa da Alemanha, torneio disputado pelo campeão da Bundesliga e o vencedor da Copa da Alemanha. Já no Campeonato Alemão, a equipe fará sua primeira partida no dia 22 de agosto, contra o Red Bull Leipzig.
O Grasshoppers, por sua vez, inicia sua campanha no Campeonato Suíço, contra oWinterthur, no dia 24. Antes disso, encara um compromisso pela Copa da Suíça, também neste sábado, contra o Lachen/Altendorf.
Os gols
Aos 21 minutos do primeiro tempo, Lennart Karl abriu o placar para os bávaros com um chute de fora da área, acertando o ângulo direito. Pouco antes, o atacante havia parado no goleiro Justin Hammel.
O segundo gol do Bayern veio cinco minutos depois. Karl deu o passe para Jonah Kusi-Asare dominar já tirando da marcação e, dentro da área, bater forte, sem chances para o goleiro, ampliando o placar.
Já aos seis minutos da etapa final, o Grasshoppers diminuiu com Loris Giandomenico, que bateu de perna esquerda da pequena área para estufar as redes.