Atlético Nacional x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores
Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot, em Medellín, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.
São Paulo chega invicto após liderar chave. No Grupo D, o Tricolor fez 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates, cinco a mais que o Libertad.
Tricolor cresceu no Brasileirão. Sob o comando de Hernán Crespo, a equipe venceu cinco seguidas e encostou no G6.
Atlético Nacional avançou na segunda colocação. No Grupo F, somou 9 pontos, com três vitórias e três derrotas, dois atrás do Internacional.
Atlético Nacional x São Paulo -- Copa Libertadores
- Data e hora: 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Atanasio Girardot, em Medellín (COL)
- Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)