Atlético-MG inicia preparação para oitavas de final da Sul-Americana

12/08/2025 14h52

Nesta terça-feira, o Atlético-MG iniciou a preparação para enfrentar o Godoy Cruz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola na próxima quinta, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Sob o comando do técnico Cuca, os jogadores que não iniciaram a última partida contra o Vasco realizaram treino técnico e tático na Cidade do Galo, enquanto os titulares permaneceram na academia para exercícios regenerativos e de fisioterapia, seguidos de corrida no campo.

O Galo encerra a preparação para o primeiro duelo das oitavas da Sul-Americana na manhã de quarta-feira. Para a partida, Cuca não contará com o meio-campista Patrick e os atacantes Cadu e Caio Maia, que seguem em tratamento de suas respectivas lesões.

Galo na Sul-Americana

Para chegar às oitavas de final da competição, o Atlético-MG venceu o Atlético Bucaramanga fora de casa no jogo de ida (1 a 0) e foi derrotado pelo mesmo placar na Arena MRV, mas avançou após decisão por pênaltis, com o goleiro Everson decisivo.

