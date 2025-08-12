Topo

Esporte

Atlético-MG anuncia renovação de contrato do zagueiro Lyanco

12/08/2025 19h18

O Atlético-MG confirmou, nesta terça-feira, a renovação do contrato de Lyanco até dezembro de 2029. O zagueiro, de 28 anos, tinha vínculo até o fim de 2028, mas estendeu o compromisso por mais uma temporada.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, em vídeo que celebrou a permanência do defensor, considerado peça-chave pelo técnico Cuca.

A ampliação do contrato encerra qualquer especulação sobre uma possível saída. Nos últimos meses, o estafe de Lyanco recebeu sondagens de Everton (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Al Duhail (Qatar), mas o atleta optou por seguir em Belo Horizonte. Capitão em algumas partidas na ausência de Hulk, o camisa 4 conquistou status de liderança dentro e fora de campo.

Desde que chegou ao Galo, em julho de 2024, comprado junto ao Southampton, Lyanco disputou 59 partidas e marcou quatro gols, sendo 35 jogos e os quatro tentos apenas em 2025. A transferência custou ao todo R$ 27 milhões por 75% dos direitos econômicos, considerando metas contratuais. A adaptação, no entanto, não foi imediata. No segundo semestre da última temporada, o defensor chegou a atuar improvisado na lateral e não se firmou entre os titulares. Já neste ano, ganhou sequência e se tornou um dos pilares da defesa atleticana.

Revelado pelo São Paulo, Lyanco iniciou a carreira profissional em 2015 e, dois anos depois, se transferiu para o Torino, da Itália. Também passou pelo Bologna antes de rumar ao Southampton, em 2021. No Brasil, vive agora a fase mais sólida desde o retorno, colecionando atuações seguras e o respaldo da torcida.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Como transfer ban vai afetar o Corinthians? Alicia e Milly debatem

Donnarumma se despede do PSG com tom de mágoa e Luis Enrique assume responsabilidade

São Paulo goleia Atlético Guaratinguetá e avança em primeiro lugar no Paulista sub-20

Atlético-MG anuncia renovação de contrato do zagueiro Lyanco

Fifa proíbe Corinthians de registrar reforços por dívida referente à compra de Félix Torres

Santos negocia empréstimo de João Paulo para clube turco

Grêmio rescinde contrato com o meia Nathan

Transfer ban: o que é e quais clubes sofrem a mesma punição que o Corinthians no Brasil

'A Fórmula 1 deve acelerar para se tornar mais verde', diz Sebastian Vettel em visita ao Brasil

Com Ríos, Benfica vence o Nice e avança nos playoffs da Liga dos Campeões

Rebeca Andrade abandona o solo e avisa: 'Estou cuidando mais da minha saúde física e mental'