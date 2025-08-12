Atlético-MG anuncia renovação de contrato do zagueiro Lyanco

O Atlético-MG confirmou, nesta terça-feira, a renovação do contrato de Lyanco até dezembro de 2029. O zagueiro, de 28 anos, tinha vínculo até o fim de 2028, mas estendeu o compromisso por mais uma temporada.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, em vídeo que celebrou a permanência do defensor, considerado peça-chave pelo técnico Cuca.

?? RENOVADO! ??? Novo contrato assinado: o vínculo do zagueirão com o Galo agora vai até dezembro de 2029. Vamos juntos em busca de grandes conquistas, Lyanco! ????? pic.twitter.com/8omnzHRCUU ? Atlético (@Atletico) August 12, 2025

A ampliação do contrato encerra qualquer especulação sobre uma possível saída. Nos últimos meses, o estafe de Lyanco recebeu sondagens de Everton (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Al Duhail (Qatar), mas o atleta optou por seguir em Belo Horizonte. Capitão em algumas partidas na ausência de Hulk, o camisa 4 conquistou status de liderança dentro e fora de campo.

Desde que chegou ao Galo, em julho de 2024, comprado junto ao Southampton, Lyanco disputou 59 partidas e marcou quatro gols, sendo 35 jogos e os quatro tentos apenas em 2025. A transferência custou ao todo R$ 27 milhões por 75% dos direitos econômicos, considerando metas contratuais. A adaptação, no entanto, não foi imediata. No segundo semestre da última temporada, o defensor chegou a atuar improvisado na lateral e não se firmou entre os titulares. Já neste ano, ganhou sequência e se tornou um dos pilares da defesa atleticana.

Revelado pelo São Paulo, Lyanco iniciou a carreira profissional em 2015 e, dois anos depois, se transferiu para o Torino, da Itália. Também passou pelo Bologna antes de rumar ao Southampton, em 2021. No Brasil, vive agora a fase mais sólida desde o retorno, colecionando atuações seguras e o respaldo da torcida.