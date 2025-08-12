América-MG anuncia Alberto Valentim como novo técnico

O América-MG anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Alberto Valentim. O profissional de 50 anos assinou vínculo com o Coelho até o fim desta temporada.

Alberto Valentim chega para substituir Enderson Moreira, demitido na semana passada. Ele terá a missão de livrar o América-MG da briga contra o rebaixamento à Série C. A equipe não vence a sete rodadas e ocupa a 17ª posição da segunda divisão, com 21 pontos conquistados.

Alberto Valentim é o novo comandante do Coelhão. O técnico chega com contrato válido até novembro de 2025. Seja bem-vindo ao Coelhão, professor! Saiba mais: https://t.co/1DX7qW7RTL#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/Z39fzNg4uJ ? América FC (@AmericaFC1912) August 12, 2025

O Coelho será a segunda equipe comandada por Alberto Valentim nesta temporada. Ele deixou a Ponte Preta na última segunda-feira, influenciado por problemas internos do clube, que enfrenta atrasos salariais desde maio. À frente da equipe campineira, Valentim disputou 29 partidas, conquistando 14 vitórias, sete empates e oito derrotas.

Ao longo de sua carreira, comandou clubes do futebol brasileiro como Palmeiras, Botafogo, Vasco, Avaí, Athletico-PR, Atlético-GO e Ituano, além de passagem internacional pelo Pyramids FC, do Egito.

O primeiro desafio de Alberto Valentim no comando do América-MG será nesta sexta-feira, contra o Amazonas, pela 22ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith.