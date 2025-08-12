Flu vence com lambança e golaço em 15 min e fica perto das quartas da Sula

O Fluminense teve um início de jogo dos sonhos, venceu o América de Cali por 2 a 1, na Colômbia, e deu um grande passo rumo às quartas de final da Copa Sul-Americana.

Candelo (contra) e Canobbio fizeram os gols do Fluminense com apenas 15 minutos de jogo. O primeiro abriu o placar em uma lambança, e o segundo fez um golaço. Barrios descontou nos acréscimos.

O jogo da volta será realizado na próxima terça-feira, no Maracanã. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília). O Fluminense pode até empatar para avançar. O América de Cali terá de vencer por dois gols ou mais para se classificar. Triunfo colombiano por um tento de diferença levará a decisão para os pênaltis.

O Fluminense tem um compromisso antes. No sábado, o time carioca receba o Fortaleza, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

'Alma copeira' prevalece

Os 15 minutos dos sonhos do Flu no começo esconderam um jogo de completo domínio do América de Cali. A equipe colombiana encurralou o time de Renato Gaúcho, que se defendeu com todas as suas forças. Destaque para a partida de Manoel, que foi providencial em cortes dentro da área, e Fábio, que fez boas defesas no fim.

A resistência na Colômbia reforça a "alma copeira" do Fluminense em 2025. Único sul-americano semifinalista no Mundial, o Tricolor das Laranjeiras se classificou às quartas de final da Copa do Brasil ao longo da última semana e deu um passo importante para avançar também na Sul-Americana com a vitória fora de casa.

Canobbio comemora gol marcado pelo Fluminense contra o América de Cali na Sul-Americana Imagem: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Lances importantes e gols

Furou! O América de Cali quase abriu o placar no primeiro minuto de jogo. A bola foi alçada na área, Manoel perdeu o tempo da bola, e Navarro apareceu sozinho para finalizar na pequena área. O atacante furou.

Por um triz! Ramos foi lançado nas costas da defesa do Fluminense, invadiu a área e, mesmo sem ângulo, bateu cruzado. Ela passou entre as penas de Fábio, cruzou em frente ao gol e saiu.

Candelo faz gol contra bizarro para o Flu: 1 a 0. Samuel Xavier lançou a bola para Serna na entrada da área do América de Cali. Candelo tentou fazer o corte, mas mandou na direção do próprio gol. Soto tentava sair para cortar o lançamento e deixou o gol vazio. Ela entrou.

Canobbio faz um golaço em Cali: 2 a 0. Após chutão de Fábio, Mina e Pestaña tiveram um momento de indecisão. Canobbio se antecipou à dupla, tocou de cabeça, deixou a bola pingar e soltou o pé esquerdo nela. O chute morreu no canto direito alto de Soto, que nada pôde fazer.

Perdeu! Everaldo teve a chance do terceiro gol no primeiro minuto da etapa final. Serna fez lance pela esquerda e cruzou na medida para o camisa 9. Ele subiu sozinho, testou para o chão, mas mandou rente à trave esquerda de Soto.

Passou com perigo. Carrascal ficou com sobra de bola na intermediária e arriscou uma bomba de muito longe. A bola passou perto do canto direito do gol defendido por Fábio.

Fábio faz uma defesaça. Lucumí avançou pela esquerda, puxou para o meio e bateu rasteiro. A bola tomou o rumo do canto direito do goleiro do Fluminense, que se esticou todo e foi buscar.

No travessão! Hércules carregou pela esquerda, levou para o meio e serviu Canobbio. O uruguaio dominou dentro da área, mirou e soltou a bomba. Ela passou por Soto, mas explodiu no travessão.

Fábio de novo! Carrascal teve nova chance de finalizar da entrada da área do Fluminense. Ele soltou a bomba rasteira, e Fábio caiu bem para espalmar e evitar o primeiro gol dos colombianos.

Barrios diminui o prejuízo: 2 a 1. O América de Cali parecia ter uma jogada morta pela direita, mas Castillo conseguiu um passe espetacular e serviu Barrios, que bateu de primeira, no contrapé de Fábio, para diminuir

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI 1 x 2 FLUMINENSE

Data e horário: 12 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Ida das oitavas de final da Sul-Americana

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL)

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Assistentes: Alejandro Molina (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Gols: Candelo (contra, 6'/1°T), Canobbio (15'/1°T), Barrios (47'/2°T)

Cartões amarelos: Barrios (AME), Thiago Santos (FLU)

América de Cali: Soto; Candelo (Garcés), Tovar, Pestaña e Mina; Carrascal, Escobar e Navarro (Castillo); Barrios, Lucumí (Bocanegra) e Ramos (Holgado). Técnico: Gabriel Raimondi

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Martinelli (Martinelli), Hércules (Thiago Santos) e Lima (Acosta); Serna, Canobbio (Guga) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho