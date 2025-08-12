Alcaraz avança às oitavas do Cincinnati Open após duelo equilibrado com Medjedovic

O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking mundial, garantiu sua vaga nas oitavas de final do Cincinnati Open, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. O jovem talento confirmou o favoritismo ao superar o sérvio Hamad Medjedovic, 72º colocado e uma das promessas do circuito, em uma partida que durou 1h35min e terminou com parciais de duplo 6/4.

Medjedovic, de 22 anos, é conhecido por ser apadrinhado por Novak Djokovic, o que acrescenta ainda mais relevância ao confronto entre os dois jogadores. Apesar do esforço, o sérvio não conseguiu evitar a vitória do espanhol, que manteve um alto nível de jogo durante todo o duelo.

Com essa vitória, Alcaraz chega a sua 50ª vitória na temporada em 56 jogos disputados, confirmando a excelente fase. Neste ano, ele já conquistou cinco títulos importantes, incluindo Roland Garros, Roma e Monte Carlo, além do vice-campeonato em Wimbledon, consolidando-se como um dos principais nomes do tênis mundial.

Na próxima fase, Alcaraz enfrentará o italiano Luca Nardi, atual 98º do mundo, que entrou no torneio como lucky-loser após a desistência do checo Jakub Mensik, campeão de Miami. Nardi avançou ao vencer por 6/2 e 2/1 quando Mensik precisou abandonar a partida. O torneio em Cincinnati tem registrado temperaturas elevadas, o que tem exigido bastante dos atletas.

O primeiro set entre Alcaraz e Medjedovic foi bastante disputado, com o espanhol conquistando a única quebra da parcial no sétimo game, que contou com diversas reviravoltas antes de fechar em 6/4.

No segundo set, o sérvio largou melhor, mas o espanhol recuperou-se e conseguiu a quebra no quinto game. Embora Medjedovic tenha buscado o empate, Alcaraz demonstrou sua superioridade e fechou o set e o jogo também por 6/4.

Além de Alcaraz, outro destaque da rodada foi Andrey Rublev, que venceu o australiano Alexei Popyrin em confronto equilibrado por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 7/5, confirmando sua vaga na próxima fase do torneio.