Topo

Esporte

Alcaraz avança às oitavas do Cincinnati Open após duelo equilibrado com Medjedovic

Cincinnati

12/08/2025 18h17

O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking mundial, garantiu sua vaga nas oitavas de final do Cincinnati Open, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. O jovem talento confirmou o favoritismo ao superar o sérvio Hamad Medjedovic, 72º colocado e uma das promessas do circuito, em uma partida que durou 1h35min e terminou com parciais de duplo 6/4.

Medjedovic, de 22 anos, é conhecido por ser apadrinhado por Novak Djokovic, o que acrescenta ainda mais relevância ao confronto entre os dois jogadores. Apesar do esforço, o sérvio não conseguiu evitar a vitória do espanhol, que manteve um alto nível de jogo durante todo o duelo.

Com essa vitória, Alcaraz chega a sua 50ª vitória na temporada em 56 jogos disputados, confirmando a excelente fase. Neste ano, ele já conquistou cinco títulos importantes, incluindo Roland Garros, Roma e Monte Carlo, além do vice-campeonato em Wimbledon, consolidando-se como um dos principais nomes do tênis mundial.

Na próxima fase, Alcaraz enfrentará o italiano Luca Nardi, atual 98º do mundo, que entrou no torneio como lucky-loser após a desistência do checo Jakub Mensik, campeão de Miami. Nardi avançou ao vencer por 6/2 e 2/1 quando Mensik precisou abandonar a partida. O torneio em Cincinnati tem registrado temperaturas elevadas, o que tem exigido bastante dos atletas.

O primeiro set entre Alcaraz e Medjedovic foi bastante disputado, com o espanhol conquistando a única quebra da parcial no sétimo game, que contou com diversas reviravoltas antes de fechar em 6/4.

No segundo set, o sérvio largou melhor, mas o espanhol recuperou-se e conseguiu a quebra no quinto game. Embora Medjedovic tenha buscado o empate, Alcaraz demonstrou sua superioridade e fechou o set e o jogo também por 6/4.

Além de Alcaraz, outro destaque da rodada foi Andrey Rublev, que venceu o australiano Alexei Popyrin em confronto equilibrado por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 7/5, confirmando sua vaga na próxima fase do torneio.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Rebeca Andrade abandona o solo e avisa: 'Estou cuidando mais da minha saúde física e mental'

Internazionale ganha do Monza nos pênaltis em jogo amistoso

Alcaraz avança às oitavas do Cincinnati Open após duelo equilibrado com Medjedovic

Donnarumma confirma saída iminente do PSG após ser cortado por Luis Enrique

Com trio no DM, Santos se reapresenta e inicia preparação para pegar o Vasco

Protocolar? Comentaristas avaliam Palmeiras x Universitario na Libertadores

Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Bahia

Reinier é apresentado no Atlético-MG e mira retomada no futebol após passagem apagada na Europa

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vélez Sarsfield pela Libertadores: onde assistir

Santos bate Velo Clube e encara a Portuguesa Santista na 2ª fase do Paulista sub-20

Du Plessis e Chimaev protagonizam encontro amistoso antes do UFC 319; veja