Vila Nova bate o Paysandu fora de casa e volta a vencer na Série B

Após duas derrotas seguidas, o Vila Nova voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a equipe goiana bateu o Paysandu por 1 a 0, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém-PA, pela 21ª rodada.

Além de voltar a vencer, o Vila Nova também se aproximou um pouco mais da zona de classificação à Série A. A equipe ocupa a nona posição, com 30 pontos, quatro a menos que a Chapecoense, primeiro time dentro do G4. O Paysandu, por sua vez, segue na 19ª colocação, com 21 unidades, uma a menos que o 16º Volta Redonda.

O Vila Nova passa a focar no clássico contra o líder Goiás, agendado para sábado, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 22ª rodada da Segunda Divisão. Pela mesma competição, o Paysandu enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, no domingo.

E O VILA VENCEEEEEEEEEEE! ???? O Vila Nova venceu o Paysandu, fora de casa, por 1 a 0 com gol de João Vieira e chegou a 30 pontos na tabela da Série B. Neste sábado, é papo de clássico! Vila x Goiás no OBA às 18h30. É DIA DE LOTAR A NOSSA CASA, FAZER DELA UM CALDEIRÃO. Aqui... pic.twitter.com/zYAE9masDH ? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) August 12, 2025

O gol

Após um primeiro tempo sem gols, o Vila Nova abriu o placar aos 26 minutos da etapa final. André Luís fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para João Vieira, ex-Paysandu, bater de primeira e marcar seu primeiro gol com a camisa do time goiano.