Vasseur admite que subestimou desafio de adaptação de Hamilton na Ferrari: 'Grande mudança'

11/08/2025 15h42

Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, fez uma avaliação sincera sobre o começo de temporada de Lewis Hamilton na equipe vermelha. Segundo ele, o piloto enfrentou um desafio maior do que o esperado ao trocar a Mercedes, onde ficou por 12 anos, pela Ferrari, uma mudança que exigiu adaptação não apenas ao carro, mas a toda uma nova cultura de trabalho.

"Foi uma mudança enorme para o Lewis em termos de cultura, de pessoas ao redor dele, em termos de software, em termos de carro, em termos de qualquer tópico. Foi uma grande mudança que talvez tenhamos subestimado, Lewis e eu", disse Vasseur, ressaltando que nas últimas quatro ou cinco corridas Hamilton voltou a apresentar ritmo competitivo.

O dirigente frisou que a Ferrari está alinhada em torno de um objetivo claro: a conquista do título mundial. "Todos na empresa estão convencidos de que podemos atingi-lo, que podemos alcançar, e que estamos indo na mesma direção", afirmou, demonstrando confiança no projeto da equipe.

Apesar de reconhecer avanços, Vasseur destacou que a equipe ainda precisa de tempo para ajustar detalhes e fortalecer a performance. Ele vê no regulamento técnico previsto para 2026 uma oportunidade para a Ferrari dar o passo decisivo na busca pelo título.

"Não é segredo que a Ferrari quer ganhar de novo, mas temos um objetivo muito claro. Demos um passo à frente decente em tudo, mas agora precisamos de um pouco mais de tempo para ajeitar tudo, e o desafio de 2026 é uma boa oportunidade", completou o francês.

Na atual temporada da Fórmula 1, Hamilton ocupa a sexta posição com 109 pontos, bastante distante do líder Oscar Piastri, que soma 284 pontos com a McLaren. O desempenho do piloto, que está em seu primeiro ano na Ferrari, ainda não correspondeu às expectativas geradas pela sua contratação.

A próxima etapa do Mundial será no dia 31 de agosto, às 10h, com o Grande Prêmio da Holanda.

