UFC fecha acordo com nova emissora de TV e streaming por R$ 42 bilhões

Principal organização de Luta Marcial Mistas (MMA) do mundo, o Ultimate Fighting Championship (UFC) acertou nesta segunda-feira, 11, acordo com a Paramount, avaliado em US$ 7,7 bilhões (R$ 42 bilhões, na cotação atual), para a transmissão das lutas somente nos Estados Unidos pelos próximos sete anos. A TKO Group, que controla o UFC, informou por meio de comunicado.

O acordo passa a valer a partir de 2026, até 2032. Nos Estados Unidos, também contará com a transmissão de eventos selecionados na emissora CBS. Eventos numerados e Fight Nights (em que não há disputa de cinturão) terão transmissão do streaming da Paramount. No Brasil, até o momento, os eventos continuam exclusivos ao UFC Fight Pass.

A venda dos direitos para a Paramount encerra a parceria do TKO Group, que detém tanto o UFC quanto a WWE (organização americana de luta livre), com Disney e ESPN para a transmissão dos combates no modelo de pay-per-view. Agora, a assinatura do Paramount+ já dará acesso ao conteúdo do UFC - semelhante ao que ocorre com a WWE na parceria com a Netflix.

"Essa negociação histórica com Paramount e CBS é incrível para os fãs de UFC e nossos atletas", afirmou Dana White, presidente do UFC, nesta segunda-feira. "Pela primeira vez, fãs nos EUA terão acesso a todo o conteúdo do UFC sem um modelo de pay-per-view. Esse acordo coloca o UFC entre os maiores esportes do mundo."

As lutas serão transmitidas no Paramount+. No Brasil, a plataforma detém os direitos da Copa Sul-Americana e Libertadores. Além disso, o grupo, que foi recentemente adquirido pela Skydance Media, afirmou em comunicado o desejo de adquirir os direitos internacionais do UFC "à medida que eles se tornem disponíveis ao longo dos próximos anos".

Anualmente, o UFC conta com cerca de 43 eventos - 30 Fight Nights e outros 13 numerados. O Brasil é um dos mais de 210 países em que a organização transmite seus combates, para mais de 950 milhões de pessoas e 50 línguas diferentes.