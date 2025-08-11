Topo

Esporte

UFC anuncia venda dos direitos de transmissão para a Paramount por R$ 42 bilhões

UFC anuncia venda dos direitos de transmissão para a Paramount - Chris Unger/Zuffa LLC
UFC anuncia venda dos direitos de transmissão para a Paramount Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC

11/08/2025 13h31

O UFC anunciou hoje que chegou a um acordo com a Paramout pela venda dos direitos de transmissão dos seus eventos de MMA pelos próximos sete anos. A Paramount vai pagar 7,7 bilhões de dólares (cerca de R$ 42 bilhões na cotação atual).

A nova parceria entra em vigor a partir de 2026, após o fim do contrato anterior, com a ESPN, que expira no final desta temporada.

Relacionadas

Brutal! Nocaute devastador apaga lutador no UFC Vegas 109; veja

Jovens promessas do Brasil lideram participação nacional no UFC Vegas 109

Campeão do UFC sobe ao palco e canta para público de 80 mil na Espanha

"Esse histórico acordo com a Paramount e a CBS é incrível para os fãs do UFC e nossos atletas. Pela primeira vez na história, os fãs nos Estados Unidos vão ter acesso a todo o conteúdo do UFC sem um modelo de Pay-Per-View, fazendo com que seja mais barato e acessível assistir as maiores lutas em uma enorme plataforma. Esse acordo coloca o UFC entre os maiores esportes do mundo. A exposição disponibilizada pelas emissoras Paramount e CBS sob essa nova estrutura é uma grande vitória para nossos atletas e todo mundo que assiste e ama esse esporte", comemorou Dana White, presidente do UFC, nas redes sociais,

Fim do Pay-Per-View

Além da quantia bilionária, a maior mudança trazida pelo novo acordo selado pelo UFC diz respeito ao fim do modelo de transmissão via Pay-Per-View nos Estados Unidos - principal mercado consumidor da franquia. Isso porque todos os eventos numerados e mais 30 cards 'Fight Night' por ano serão transmitidos, ao vivo e na íntegra, na Paramount Plus, plataforma de streaming da companhia - a qual o fã pode ter acesso por um valor mensal fixo, e muito mais acessível que o cobrado pelos PPVs do Ultimate atualmente.

Além da Paramount Plus, o canal 'CBS' - também de propriedade da empresa - será responsável por transmitir ao vivo alguns cards do UFC. Sendo assim, o modelo anterior, que obrigava os fãs norte-americanos a pagar um valor diferente para poderem assistir a cada um dos cards numerados do UFC - e aumentou consideravelmente a pirataria na transmissão dos eventos do Ultimate - ficou no passado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Fuchs inicia transição, Veiga faz tratamento e Arthur celebra renovação com Palmeiras

De volta após lesão, Guilherme se destaca em vitória do Santos sobre o Cruzeiro; veja números

CBF vai apresentar novo calendário em 60 dias com Estaduais reduzidos, diz Samir Xaud

Fuchs inicia transição, Bruno Rodrigues treina, e Palmeiras se prepara para 8ªs da Libertadores

Santos abre pontos físicos de venda de ingressos para jogo contra o Vasco no Morumbis

UFC fecha acordo com nova emissora de TV e streaming por R$ 42 bilhões

Apresentado, goleiro Neto comenta disputa com John no Botafogo

Neto é apresentado e promete elevar nível da disputa no gol: 'Venho porque é o Botafogo'

Confira a classificação final do Rally dos Sertões em todas as categorias

Copa do Brasil: chaveamento será definido em sorteio; veja data e regras

UFC anuncia venda dos direitos de transmissão para a Paramount por R$ 42 bilhões