UFC anuncia venda dos direitos de transmissão para a Paramount por R$ 42 bilhões

O UFC anunciou hoje que chegou a um acordo com a Paramout pela venda dos direitos de transmissão dos seus eventos de MMA pelos próximos sete anos. A Paramount vai pagar 7,7 bilhões de dólares (cerca de R$ 42 bilhões na cotação atual).

A nova parceria entra em vigor a partir de 2026, após o fim do contrato anterior, com a ESPN, que expira no final desta temporada.

"Esse histórico acordo com a Paramount e a CBS é incrível para os fãs do UFC e nossos atletas. Pela primeira vez na história, os fãs nos Estados Unidos vão ter acesso a todo o conteúdo do UFC sem um modelo de Pay-Per-View, fazendo com que seja mais barato e acessível assistir as maiores lutas em uma enorme plataforma. Esse acordo coloca o UFC entre os maiores esportes do mundo. A exposição disponibilizada pelas emissoras Paramount e CBS sob essa nova estrutura é uma grande vitória para nossos atletas e todo mundo que assiste e ama esse esporte", comemorou Dana White, presidente do UFC, nas redes sociais,

Fim do Pay-Per-View

Além da quantia bilionária, a maior mudança trazida pelo novo acordo selado pelo UFC diz respeito ao fim do modelo de transmissão via Pay-Per-View nos Estados Unidos - principal mercado consumidor da franquia. Isso porque todos os eventos numerados e mais 30 cards 'Fight Night' por ano serão transmitidos, ao vivo e na íntegra, na Paramount Plus, plataforma de streaming da companhia - a qual o fã pode ter acesso por um valor mensal fixo, e muito mais acessível que o cobrado pelos PPVs do Ultimate atualmente.

Além da Paramount Plus, o canal 'CBS' - também de propriedade da empresa - será responsável por transmitir ao vivo alguns cards do UFC. Sendo assim, o modelo anterior, que obrigava os fãs norte-americanos a pagar um valor diferente para poderem assistir a cada um dos cards numerados do UFC - e aumentou consideravelmente a pirataria na transmissão dos eventos do Ultimate - ficou no passado.