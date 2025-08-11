Treinador de Du Plessis descarta fugir do wrestling de Chimaev no UFC 319

Em preparação para a luta principal do UFC 319, no dia 16 de agosto, em Chicago, o treinador de Dricus Du Plessis, Morne Visser, analisou publicamente o estilo de Khamzat Chimaev. O técnico afirmou que o sul-africano está pronto para encará-lo justamente em sua principal arma: o wrestling.

Ao contrário da maioria dos oponentes, que tentam evitar as quedas e a pressão inicial do checheno, Visser deixou claro que seu pupilo não pretende adotar uma postura defensiva. Segundo ele, a estratégia será o confronto direto - justamente dentro da zona de conforto do desafiante.

"O Khamzat não sabe o que é quando alguém quer lutar wrestling com ele. Ele só enfrentou caras que tentam fugir do wrestling dele. A gente não quer fugir do wrestling dele, a gente quer foder com ele no jogo dele", declarou o técnico, em entrevista ao 'UFC 319 Countdown'.

'DDP' chega ao confronto como campeão consolidado, embalado por vitórias marcantes sobre Sean Strickland e Israel Adesanya em suas últimas defesas de cinturão. Já Chimaev conquistou sua chance pelo título do peso-médio (84 kg) ao nocautear Robert Whittaker ainda no primeiro round, mantendo a invencibilidade e aumentando o hype em torno de seu nome.

Limitado?

Visser demonstrou respeito pelo cartel invicto do checheno. No entanto, aproveitou para criticar uma questão que ele considera crucial: uma limitação do jogo do desafiante ao título.

"Você não pode achar que vai vencer meu cara vindo só com uma coisa - wrestling. Esse cara é unidimensional. Você já viu a trocação dele? Eu nem daria uma licença de profissional pra trocação dele. Ele não representa nenhum problema pra gente. Nós é que somos o problema", completou.

A promessa de um duelo direto e agressivo aumenta ainda mais a expectativa para o evento. Caso o campeão realmente adote a estratégia anunciada, o público pode presenciar uma das batalhas mais intensas do ano - em que o wrestling, tradicional ponto forte de Chimaev, pode se transformar em seu maior desafio.

